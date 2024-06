Royal Canin (Svizzera) S.A. (di seguito anche semplicemente RCI) con sede in 6340 Baar, Neuhofstrasse 4, fornisce una piattaforma digitale chiamata "Royal Canin Academy" progettata per i professionisti e accessibile da internet dal sito web https://academy.royalcanin.com (in seguito la Piattaforma).

La Piattaforma è progettata per fornire servizi di formazione, sia online che di persona (in seguito i Servizi o singolarmente il Servizio), finalizzati ad aiutare i professionisti nella loro attività quotidiana concentrandosi su consigli nutrizionali e contenuti scientifici. Alcuni corsi di formazione possono includere contenuti relativi ai prodotti Royal Canin.

LA CREAZIONE DI UN ACCOUNT E L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA COMPORTANO L’ESPRESSA ACCETTAZIONE DELLE SEGUENTI CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO

Definizioni

Account: il profilo digitale che consente all'Utente di accedere alla Piattaforma dopo l'accettazione delle Condizioni Generali di Utilizzo.

Addetto ad un Rifugio: qualunque soggetto che presta la propria opera a favore di un rifugio per animali.

Allevatore: soggetto che gestisce crescita di cani o gatti, accuratamente selezionati, a fini di accoppiamento e di riproduzione, per ottenere prole con qualità e caratteristiche specifiche.

Condizioni Generali di Utilizzo (CGU): le presenti condizioni generali applicabili alla Piattaforma. Le CGU hanno lo scopo di disciplinare tutti gli Eventi Formativi previsti dalla Piattaforma, salvo quando espressamente indicato o precisato nelle Condizioni Specifiche.

Dipendente: persona fisica che ha stipulato un contratto di collaborazione o di lavoro subordinato facente parte del personale dipendente del Punto vendita.

Evento Formativo: ogni corso di formazione, sia online che di persona, fornito da RCI e al quale l'Utente può accedere e registrarsi dalla Piattaforma.

Forza Maggiore: qualsiasi atto, evento o circostanza imprevedibile, al di fuori del controllo della parte interessata e che renda tale parte non in grado di adempiere totalmente agli obblighi previsti dalle presenti CGU.

Materiale Formativo: la documentazione, sia in formato cartaceo che digitale, fornita da RCI in relazione all’Evento Formativo.

Partecipante: Utente registrato ad un Evento Formativo.

Professionista: un Allevatore, un Veterinario, un Punto Vendita, un Addetto ad un Rifugio o tutti loro complessivamente.

Proprietario: persona fisica proprietaria di un gatto e/o di un cane che è cliente del Professionista.

Punto Vendita: distributore autorizzato di prodotti Royal Canin, il personale nonché i collaboratori dello stesso.

Studente Veterinario: studente iscritto ad una facoltà propedeutica all’abilitazione dell’esercizio della professione veterinaria autorizzato ad utilizzare la Piattaforma sotto la supervisione della propria Università.

Utente: Dipendente o Professionista autorizzato all’utilizzo della Piattaforma che ha stipulato un contratto con RCI. Ove applicabile, l'Utente può anche designare Studenti Veterinari per l’accesso alla Piattaforma.

Veterinario: persona fisica che esercita la professione di veterinario o la pratica veterinaria, debitamente iscritta e abilitata dal competente organismo di regolamentazione professionale, che esercita la medicina e la chirurgia veterinaria, come definito dalle leggi, dalle norme e dai regolamenti applicabili.

Articolo 1 - Accettazione delle Condizioni Generali di Utilizzo

L’Utente accede e utilizza la Piattaforma sotto la propria ed esclusiva responsabilità.

La registrazione e la navigazione sulla Piattaforma, così come l’utilizzo dei Servizi, sono soggette alla piena accettazione delle CGU da parte dell'Utente.

Se l'Utente rifiuta le CGU, non potrà utilizzare o accedere alla Piattaforma né utilizzarne i Servizi.

Le CGU sono disponibili in qualsiasi momento sulla Piattaforma.

Articolo 2 - Registrazione sulla Piattaforma

2.1 Condizioni per la registrazione dell'Utente

Gli Utenti autorizzati a registrarsi sulla Piattaforma devono essere Dipendenti o Professionisti che si impegnano a utilizzare la Piattaforma per scopi strettamente professionali.

Ai Dipendenti e Professionisti può essere concesso l'accesso alla Piattaforma solo da RCI e possono accedere alla Piattaforma unicamente attraverso un Account attivo.

Per l’attivazione dell’Account il Dipendente o il Professionista riceverà da RCI un invito via e-mail, il Dipendente o Professionista dovrà compilare un modulo digitale con i propri dati (nome completo, e-mail univoca, professione/ruolo, Paese di residenza, fuso orario e lingua preferita). Il Dipendente o il Professionista si impegna a fornire informazioni veritiere, corrette e complete sulla sua identità. Dopo la verifica delle informazioni da parte di RCI, verrà creato l'Account. Il Dipendente o il Professionista riceverà un messaggio e-mail contenente un link alla Piattaforma nonché l’username e una password temporanea. Il Dipendente o il Professionista dovrà, nell’arco temporale indicato nel messaggio e-mail, attivare l’Account cliccando sul link contenuto nel corpo della e-mail e creando una nuova password. Nel caso in cui il Dipendente o il Professionista non attivi l’Account entro il termine indicato, RCI invierà un promemoria per l'attivazione. In assenza di attivazione dell’Account da parte del Dipendente o del Professionista, l’Account verrà disattivato.

L'Utente:

(a) garantisce la veridicità, l'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite a RCI e sarà l'unico responsabile di eventuali errori, omissioni e aggiornamenti;

(b) si impegna ad aggiornare tempestivamente i dati e le informazioni fornite quando necessario o quando richiesto da RCI;

(c) deve, qualora perda i requisiti per essere considerato Professionista ai sensi delle presenti CGU, (i) comunicarlo a RCI via e-mail e (ii) interrompere immediatamente l'utilizzo della Piattaforma.

Gli Studenti Veterinari possono accedere alla Piattaforma previa autorizzazione di RCI e sotto la supervisione della loro Università. Gli Studenti Veterinari possono utilizzare la piattaforma esclusivamente per uso personale e a scopo formativo ed educativo. Lo Studente Veterinario è l'unico responsabile e responsabile per qualsiasi uso della Piattaforma. RCI non ha alcuna responsabilità per consigli e pareri forniti dagli Studenti Veterinari in seguito all'uso della piattaforma.

2.2 Accesso alla piattaforma

Successivamente all’accettazione delle CGU l'Utente:

(a) può accedere alla Piattaforma tramite l’Account, utilizzando l’username e la password, che sono personali e rimangono in custodia dell'Utente;

(b) deve prendere tutte le precauzioni necessarie per garantire la riservatezza, la sicurezza e il corretto utilizzo dell’username e della password dell'Account, al fine di evitare che siano divulgati o utilizzati da terzi non autorizzati;

(c) è l'unico responsabile per l'utilizzo da parte di qualsiasi altra persona dell’username e della password dell'Account, nonché per qualsiasi operazione effettuata tramite l’Account.

Qualsiasi accesso all’Account e/o trasmissione di dati effettuata tramite l’Account sarà considerata come effettuata dal titolare di tale account e sotto la sola responsabilità dell'Utente. In caso di utilizzo fraudolento della password e/o dell’username dell'Account, l'Utente si impegna ad informare RCI per iscritto e nel più breve tempo possibile.

Il titolare dell’Account è pienamente responsabile di qualsiasi uso dell’Account e garantisce e dichiara che l'Utente si impegna a fare un uso corretto della Piattaforma e a rispettare le presenti CGU.

Articolo 3 – Eventi Formativi

3.1 Registrazione

L’Utente può registrarsi a un Evento Formativo cliccando sull’apposito link presente sulla Piattaforma e fornendo le informazioni richieste.

3.2 Cancellazione della registrazione

3.2.1 Cancellazione da parte del Partecipante

Il Partecipante può cancellare la propria registrazione ad un Evento Formativo online in qualunque momento.

3.2.2 Cancellazione da parte di RCI

RCI si riserva il diritto di cancellare/annullare gli Eventi Formativi, modificare la Piattaforma (layout visivo, descrizioni, widget interattivi...), sostituire i relatori, oppure modificare, aggiornare o cancellare i contenuti degli Eventi Formativi. Nel caso in cui un Evento Formativo venga cancellato, i Partecipanti saranno informati da RCI via e-mail almeno sette (7) giorni prima dell'inizio dell’Evento Formativo.

RCI non potrà essere considerata responsabile per qualsiasi cancellazione, modifica o rimozione (totale o parziale) degli Eventi Formativi.

3.3 Partecipazione agli Eventi Formativi

L'Utente parteciperà agli Eventi Formativi solo per scopi professionali, nel rigoroso rispetto delle leggi, delle norme e dei regolamenti applicabili che regolano l'esercizio della sua professione (in particolare le norme applicabili di etica professionale e di responsabilità).

Il Partecipante si impegna a:

(d) partecipare all’Evento Formativo senza porre in essere atti o comportamenti tali da ledere, limitare o disturbare la partecipazione degli altri Partecipanti;

(e) non porre in essere atti o comportamenti di qualsiasi natura (in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scaricare, inviare, diffondere, editare, trasmettere, pubblicare) che siano contrari alla legge o alla regolamentazione locale, che violino l'ordine pubblico, i diritti dei terzi, le sue regole di etica professionale o l'immagine o i diritti di RCI;

(f) non: (a) scaricare, caricare, diffondere o inoltrare deliberatamente qualsiasi informazione, dato che includa o costituisca un virus informatico o qualsiasi altro codice o programma informatico concepito per interrompere, distruggere, distorcere o limitare le caratteristiche di qualsiasi software, computer, servizio o strumento di comunicazione online; (b) scaricare, caricare, diffondere o inoltrare deliberatamente qualsiasi informazione falsa, contenuto illegale, inappropriato o improprio; (c) interrompere, rallentare, bloccare o alterare il normale flusso di dati scambiati attraverso la Piattaforma; e (d) riprodurre, copiare, vendere, vendere, scambiare, rivendere o utilizzare a qualsiasi scopo commerciale qualsiasi parte della Piattaforma o dell’Evento Formativo.

(g) rispettare tutte le norme e i regolamenti di sicurezza e ogni altro ragionevole requisito di sicurezza che si applica nei locali in cui sono svolti gli Eventi Formativi. RCI si riserva il diritto di cancellare la registrazione di qualsiasi Partecipante il cui comportamento sia ritenuto inappropriato da RCI o dai suoi formatori.

Articolo 4 – Contenuti

4.1 Natura dei contenuti

Gli Eventi Formativi proposti all'Utente dalla Piattaforma dipenderanno dalla sua professione (i.e. Veterinario, Allevatore, Punto Vendita, ecc.). I contenuti avranno natura formativa e saranno di due tipi:

- Contenuti Editoriali: contenuti non correlati ai prodotti Royal Canin (ad esempio, informazioni sulla salute o sulla nutrizione degli animali domestici);

- Contenuti Promozionali: contenuti relativi ai Royal Canin.

Alcuni contenuti potrebbero essere disponibili per un periodo di tempo limitato. Le informazioni su tale disponibilità limitata nel tempo saranno fornite sulla Piattaforma accanto a ciascun contenuto.

4.2 Classificazione dei contenuti

Gli Eventi Formativi proposti all'Utente dalla Piattaforma possono essere classificati secondo i seguenti criteri:

- data di creazione dell’Evento Formativo o dell'ultima modifica;

- gli interessi dell'Utente per determinati contenuti o informazioni.

4.3 Sconti

RCI è libera di offrire sconti sui prodotti Royal Canin (consistenti in alcuni contenuti promozionali) agli Utenti che hanno partecipato ad Eventi Formativi. Il beneficio di tali sconti sarà soggetto a determinate condizioni che saranno indicate nei relativi termini di promozione all’interno della Piattaforma.

Articolo 5 – Esclusione di responsabilità

RCI garantisce che tutti gli Eventi Formativi saranno svolti con la dovuta diligenza, a regola d'arte e in linea con gli standard del settore.

Gli Eventi Formativi verranno svolti come descritto nei relativi programmi.

RCI individuerà i formatori e i relatori dell’Evento Formativo che, a sua esclusiva discrezione, riterrà opportuni. RCI mantiene il diritto di sostituire, in qualsiasi momento, i formatori o i relatori precedentemente individuati con qualsiasi altra persona che, a esclusiva discrezione di RCI, riterrà adeguatamente qualificata per l’Evento Formativo.

RCI non garantisce la disponibilità continua e perpetua dei contenuti online né che tali contenuti siano esenti da difetti, bug, virus, errori e omissioni.

Il Materiale Formativo e il materiale didattico sono forniti "così come sono". RCI non fornisce garanzie, esplicite o implicite, per effetto di legge o in altro modo, per l'uso o i risultati dell’Evento Formativo e dei materiali, né che l'Utente completerà l’Evento Formativo con successo o che qualsiasi livello particolare di conoscenza sarà raggiunto dall'Utente. L'Utente rimane l'unico responsabile nel determinare se le ore di formazione completate attraverso la Piattaforma siano ammissibili per qualsiasi riconoscimento ufficiale da parte delle Autorità locali o del competente organismo di regolamentazione professionale in termini di formazione continua.

RCI declina ogni garanzia implicita, comprese le garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per uno scopo particolare.

Articolo 6 – Durata e Cessazione

Le CGU entrano in vigore a tempo indeterminato a partire dalla loro accettazione da parte dell'Utente.

Ciascuna parte ha il diritto di recedere dalle CGU per qualsiasi motivo mediante notifica scritta, anche via e-mail, all'altra parte con un preavviso di 30 giorni.

In caso di mancato rispetto delle CGU da parte dell'Utente, RCI potrà considerare risolto il presente contratto con effetto immediato.

In caso di risoluzione da parte di una delle parti, RCI interromperà l'accesso dell'Utente alla Piattaforma.

Articolo 7 – Disattivazione e cancellazione dell’Account

7.1 Disattivazione dell’Account

L'utente può disattivare il proprio account in qualsiasi momento inviando una richiesta a Royal Canin. La disattivazione dell'Account non comporta la sua cancellazione. L'Utente può chiedere a RCI di riattivare l’Account in qualsiasi momento.

Se l'utente non accede al proprio account attivato dopo un periodo di 12 mesi, verrà inviato un promemoria via e-mail con la richiesta di intraprendere azioni entro i successivi 30 giorni per mantenere l'account. Se non vengono intraprese ulteriori azioni nei 30 giorni successivi, l'account verrà disattivato.

7.2 Cancellazione dell’Account

L'Utente può decidere di cancellare il suo Account per qualsiasi motivo inviando una richiesta a RCI.

RCI può cancellare l'Account utente nei seguenti casi:

A richiesta dell'utente;

Alle condizioni di cui all'articolo 2.1, se l'Utente non attiva il suo Account dopo aver ricevuto l'email di sollecito;

Dopo 18 mesi di disattivazione dell’Account;

Mancato rispetto delle Condizioni Generali o rifiuto di accettare gli aggiornamenti delle Condizioni Generali.

Articolo 8 – Condizioni economiche

RCI non addebita all'Utente alcun costo per l'utilizzo della Piattaforma o per la registrazione di determinati Eventi Formativi.

La partecipazione ad alcuni Eventi Formativi potrà prevedere il pagamento di un costo di partecipazione a carico dell’Utente, per tali Eventi Formativi RCI subordinerà la partecipazione dell’Utente al pagamento del costo di partecipazione.

Articolo 9 – Responsabilità

9.1 Responsabilità di RCI

L’Utente riconosce e accetta che RCI non garantisce l’accessibilità e il funzionamento permanente e continuo della Piattaforma e degli Eventi Formativi

RCI non si assume alcuna responsabilità in caso di indisponibilità della Piattaforma e/o di tutti o parte degli Eventi Formativi causata da qualsiasi difetto tecnico, problema o ragione, inclusi (ma non limitatamente a) la congestione del traffico su Internet, guasti dei fornitori di servizi Internet, errori umani o elettrici, interventi dolosi, malfunzionamenti software o hardware e/o eventi di Forza Maggiore.

RCI non assume alcuna responsabilità per chiunque agisca a seguito di informazioni o opinioni espresse nel corso degli Eventi Formativi. I contenuti degli Eventi Formativi non sostituiscono, in ogni caso, la competenza professionale indipendente e professionale, il giudizio e, se del caso, la diagnosi del veterinario. RCI non è responsabile nel caso in cui i contenuti degli Eventi Formativi appaiano inadeguati o se lo stato di salute di un animale domestico non è in linea con le informazioni fornite sulla Piattaforma.

RCI non sarà responsabile di alcun danno diretto, indiretto o speciale (perdita di dati, perdita finanziaria, perdita di profitto, perdita di opportunità) che l'Utente e/o i Proprietari possano subire a causa della Piattaforma e degli Eventi Formativi, per qualsiasi motivo, incluso (ma non limitato a) l'accesso o l'impossibilità di accedere alla Piattaforma e agli Eventi Formativi, l'uso o l'impossibilità di utilizzare la Piattaforma o qualsiasi formazione specifica o il funzionamento o il non funzionamento di tutti o parte degli Eventi Formativi. Ciò vale in particolare per i danni che possono derivare da contenuti imprecisi e in particolare da errori, lentezze o interruzioni nella trasmissione, perdita, scomparsa o alterazione dei dati, virus informatici, qualunque sia la loro origine, intrusioni da parte di terzi, ecc.

RCI non sarà responsabile in alcun modo in relazione ai contenuti dell'Utente, che sono forniti dall'Utente sotto la sua esclusiva responsabilità.

9.2 Responsabilità dell’Utente

L'Utente è l'unico responsabile (a) del rispetto delle norme applicabili che regolano la sua professione; (b) della decisione di registrarsi sulla Piattaforma e di utilizzare i Servizi e partecipare agli Eventi Formativi; (c) della diagnosi e della gestione della condizione medica e dello stato di salute degli animali domestici (i veterinari sono i soli in grado di esaminare fisicamente gli animali domestici); (d) della scelta di condividere alcune informazioni o raccomandazioni fornite dalla Piattaforma con i Proprietari; (g) qualsiasi danno diretto e/o indiretto subito da un Proprietario o da terzi a seguito di qualsiasi informazione fornita dalla Piattaforma o dagli Eventi Formativi.

L'Utente (a) dovrà indennizzare, tenere

Articolo 10 - Proprietà intellettuale

a) Piattaforma

Tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi alla Piattaforma e ai suoi contenuti (testi, immagini, video, database, suoni, fotografie, nomi commerciali, loghi, marchi, ecc.), esclusi i Contenuti dell'Utente, sono e rimarranno di proprietà di Royal Canin e/o delle sue affiliate o sono soggetti a licenze e/o autorizzazioni concesse a Royal Canin da terzi.

L'Utente è autorizzato a utilizzare la Piattaforma e i suoi contenuti solo in conformità alle Condizioni d'uso. L'Utente non può riprodurre, rendere disponibile al pubblico, eseguire, pubblicare o modificare alcuna parte della Piattaforma e dei suoi contenuti senza il preventivo consenso scritto di Royal Canin.

b) Materiale didattico

I materiali didattici sono di proprietà esclusiva di Royal Canin. Tutti i diritti di proprietà intellettuale dei Materiali didattici disponibili, compresi il design, la grafica e il testo di tutti i materiali stampati e le registrazioni audio e visive dei webinar e dei podcast, sono di proprietà di Royal Canin o sono soggetti a licenze e/o permessi concessi a Royal Canin da terzi.

Se all'Utente viene concesso l'accesso al Materiale didattico, gli viene concessa una licenza non esclusiva, non trasferibile e revocabile per l'utilizzo del Materiale didattico. Nessun materiale di formazione può essere copiato, riprodotto, caricato, pubblicato, visualizzato o collegato in alcun modo, in tutto o in parte, senza il previo consenso di Royal Canin. Qualsiasi utilizzo di questo tipo è severamente vietato e costituisce una violazione dei diritti di proprietà intellettuale di Royal Canin.

Articolo 11 - Protezione dei dati personali

Possiamo raccogliere o elaborare diverse categorie di dati personali che ci fornite quando partecipate ai nostri webinar o utilizzate i nostri servizi, e manterremo i vostri dati personali al sicuro. Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Informativa sulla privacy (https://www.mars.com/privacy-policy-german ). Nell'informativa sulla privacy potete anche scoprire come proteggere i vostri dati.

I nostri siti web possono utilizzare i cookie per diversi scopi, a seconda delle preferenze e del consenso dell'utente. Per saperne di più su quali cookie utilizziamo e come li utilizziamo, consultare la nostra informativa sui cookie (https://www.mars.com/cookies-germany).

Articolo 12 - Assicurazione

L'utente conferma di aver stipulato un'assicurazione con una compagnia assicurativa notoriamente solvibile e che la manterrà per tutta la durata delle Condizioni d'uso, coprendo i rischi di responsabilità civile professionale fino a un importo sufficiente. Tale assicurazione deve coprire tutti i tipi di danni (ad esempio, danni fisici, materiali, immateriali e consequenziali).

Su richiesta, l'Utente dovrà fornire a Royal Canin la prova dell'assicurazione in qualsiasi momento.

Articolo 13 - Riservatezza

L'Utente si impegna a trattare tutte le informazioni relative a Royal Canin e alla Piattaforma come strettamente confidenziali, ad eccezione delle informazioni che sono correttamente disponibili al pubblico senza colpa o negligenza dell'Utente. L'Utente dovrà adottare tutte le misure necessarie per garantire che tale obbligo sia rispettato da qualsiasi persona che possa essere autorizzata ad accedere a tali informazioni riservate.

Gli obblighi di riservatezza dell'utente si applicano durante l'utilizzo della piattaforma e per un periodo di 5 anni dopo la fine delle condizioni di utilizzo.

Articolo 14 - Modifica delle Condizioni d'uso

L'utente riconosce e prende atto che la piattaforma sviluppata da Royal Canin è uno strumento innovativo ed è soggetta a ulteriori sviluppi, per cui alcune funzioni e corsi di formazione possono essere aggiunti, sostituiti o rimossi.

Royal Canin si riserva il diritto di modificare i Termini in qualsiasi momento e comunicherà agli Utenti attivi i nuovi Termini.

In caso di modifica dell'Articolo 8, l'Utente avrà la possibilità di leggere e rivedere i nuovi Termini e (i) accettarli o (ii) rifiutarli al primo accesso alla Piattaforma. Se l'Utente rifiuta i nuovi Termini, il suo accesso alla Piattaforma sarà disattivato dopo 30 giorni e non potrà più utilizzare i Corsi di formazione.

Articolo 15 - Dispsizioni finali

15.1 Rinuncia ai diritti

Il mancato esercizio o applicazione da parte di Royal Canin di una qualsiasi disposizione delle Condizioni d'uso non potrà essere interpretato dall'Utente come una rinuncia a tale disposizione.

15.2 Clausola di esclusione della responsabilità

Il presente Accordo costituisce l'intera intesa tra l'Utente e Royal Canin in merito al Training e sostituisce tutte le comunicazioni, le proposte e le dichiarazioni precedenti e contemporanee, sia orali che scritte, in merito al Training o a qualsiasi altro argomento oggetto delle presenti Condizioni Generali d'Uso. Se una qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni generali d'uso e/o delle Condizioni speciali d'uso dovesse risultare non valida, nulla, inapplicabile o illegale, le restanti disposizioni rimarranno in vigore a tutti gli effetti.

15.3 Indipendenza delle parti

Royal Canin e l'Utente sono persone giuridiche indipendenti, che agiscono a proprio nome e sotto la propria responsabilità. L'Utente agisce sulla Piattaforma in modo completamente autonomo e a proprio rischio.

La Piattaforma non intende in alcun modo sostituire la competenza professionale individuale e indipendente, l'esame, il giudizio e/o la diagnosi del professionista.

Per quanto riguarda i veterinari, Royal Canin si impegna a consentire agli utenti di rispettare le norme che regolano l'obbligo del veterinario in relazione alla pratica della medicina veterinaria e all'etica professionale, in particolare il mantenimento dell'indipendenza e dell'obiettività del giudizio professionale dei veterinari.

15.4 Legge applicabile e foro competente

Le Condizioni d'uso e la loro interpretazione saranno regolate dalle leggi del paese in cui il professionista è autorizzato a esercitare la sua professione e, se non è richiesta alcuna autorizzazione, del paese in cui il professionista è stabilito per esercitare la sua professione.

Tutte le controversie tra Royal Canin e l'utente derivanti dall'interpretazione, dall'attuazione o dalla risoluzione delle Condizioni d'uso che non possono essere risolte in via amichevole saranno risolte dai tribunali competenti di Vienna, indipendentemente dal domicilio, senza pregiudizio di eventuali rivendicazioni accessorie e garanzie, anche se ci sono più convenuti.