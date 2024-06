Braucht gutes Futter einen hohen Fleischanteil?

Zutaten-Check: Darum kann der Fleischanteil irreführend sein

Fleischanteil: Ein Beispiel aus der Praxis:

Zeichnet ein Hersteller ein Futter beispielsweise mit der Geschmacksrichtung „Huhn“ aus, müssen dazu laut gesetzlichen Vorgaben lediglich 4 % Huhn enthalten sein.

Wirbt ein Produkt z.B. mit 25% Frischfleisch Lamm, so kann das folgendes bedeuten: Wir wissen, dass Fleisch aus 75% Wasser besteht. Nach dem Kochvorgang des Frischfleisches bleiben vom Lamm nur noch 4% – 5% Eiweiß übrig. Nehmen wir weiter an, dass diese Nahrung auch 20% Mais, 20% Reis, 15% getrockneten Fisch, 10% Geflügelfett und 10% Pflanzenöl enthält, so kann ein Hersteller dennoch „Lamm“ auf der Verpackung als „Geschmacksrichtung“ angeben. Tatsächlich wird man aber nur 4% bis 5% Proteine aus dem Lammfleisch in der Rezeptur finden, während die größte Menge der Proteine tatsächlich auf das Getreide fällt.

Auch wenn Katzen- und Hundebesitzer es gut meinen: Hunde und Katzen haben keinen Bedarf an Ente, Huhn oder gar Känguru – sie haben einen Bedarf an bestimmten Aminosäuren in einem bestimmten Verhältnis. Hinzu kommt, dass sie deutlich weniger Geschmacksknospen haben als der Mensch – Sie nehmen ihre Nahrung also anders wahr als wir.So können Tierbesitzer durch die Angaben auf der Verpackung leicht in die Irre geführt werden, denn die Angabe der Geschmacksrichtung lässt darauf schließen, dass Lamm der Hauptbestandteil der Nahrung sei.

Für Hersteller wie ROYAL CANIN ist die Qualität und Verdaulichkeit der Proteine in einer Nahrung entscheidend. Deshalb wird die Qualität der eigenen Nahrung durch Nährstoffangaben statt durch Hinweise auf die verwendeten Zutaten und Rohstoffe definiert. Nur durch eine sinnvolle, auf den jeweiligen Bedarf des Tieres abgestimmte Zusammenstellung unterschiedlicher Rohstoffquellen kann ein verantwortungsvoller Hersteller die Verdaulichkeit und biologische Wertigkeit seiner Tiernahrung sicherstellen und möglichst artgerecht gestalten. Um dies zu gewährleisten, enthält „Premiumfutter“ im Schnitt circa 50 verschiedene Nährstoffe, „Standardfutter“ im Schnitt nur circa 15.

Fazit: Die in einer Nahrung enthaltenen Nährstoffe sind entscheidend für ihre Qualität, nicht die Inhaltsstoffe.