Tu perro y tu salud mental

Pasea regularmente con tu perro

Pasea diario con tu perro, siempre que esto no vaya en contra de las restricciones locales, puede proporcionar la oportunidad de aire fresco, ejercicio y charlas socialmente distanciadas con un compañero. Esto puede ayudar a aliviar el estrés y la ansiedad que puede surgir como resultado de un encierro local, y permitirá que su perro queme cualquier exceso de energía.



Todos los perros requieren actividad física y oportunidades durante todo el día para explorar. Si bien se recomienda que los perros se lleven a caminar al menos dos veces al día, esto podría no ser siempre posible dependiendo de las restricciones locales.



Los paseos regulares también ofrecerán un escape de la casa, que es donde la mayoría de las personas probablemente pasarán más tiempo de lo habitual, debido a la pandemia de coronavirus.





Responsabilidades de tener un perro

Ser dueño de un perro es una gran responsabilidad y un gran compromiso financiero para muchas personas. El cuidado regular y la atención necesaria para cuidar a un perro en el día a día también pueden consumir muchas horas. Sin embargo, esta responsabilidad puede resultar en beneficios para su salud mental, debido a la necesidad de interactuar con otras personas, como el groomer, veterinarios, y otros, que pueden ayudar a combatir la soledad.



Las responsabilidades de poseer una mascota pueden ayudar a proporcionar estructura y orden al día. Durante estos tiempos difíciles, las rutinas ordinarias como ir a trabajar y socializar han cambiado, y en algunos casos se han eliminado por completo. Por lo tanto, cuidar de un perro puede añadir orden y propósito al día lo cual será tranquilizador para muchas personas.



Si bien no hay una solución rápida para nuestra salud mental, cuando nos hacemos la pregunta, "pueden los perros ayudar con la ansiedad", parece que nuestros amigos caninos pueden desempeñar un papel significativo y ayudar a aliviar tales problemas, especialmente durante tiempos desafiantes y difíciles.