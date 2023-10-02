Tu perro y tu salud mental
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Durante un encierro local, puede haber sido difícil para muchas personas manejar el estrés y la ansiedad que ocasionalmente pueden venir con el trabajo, la vida familiar y las responsabilidades generales. Estas presiones pueden dejar a muchos sentir la tensión de la vida cotidiana y sufrir de ansiedad y estrés. Sin embargo, la investigación ha demostrado que poseer una mascota podría tener un impacto positivo en la salud mental de los propietarios durante estos tiempos difíciles y más allá.
Un poco de historia entre los perros y los humanos
Los perros y los humanos siempre han tenido una estrecha conexión, principalmente porque han evolucionado uno junto al otro con el tiempo. Cuando los humanos todavía eran cazadores-nómadas, es probable que algunos lobos dejaron sus manadas para estar con los seres humanos, debido a su suministro de alimento.
Los animales han sido una característica central en la vida humana durante muchos miles de años. Sabemos que desde los primeros tiempos de la humanidad, los animales salvajes y, más tarde, los animales agrícolas han sido importantes para el suministro de alimentos y otros materiales, así como transporte y como parte de las prácticas culturales y religiosas.
La relación entre perros y humanos ha evolucionado desde entonces, con el perro domesticado convirtiéndose en una ocurrencia común en muchos países.
¿Por qué los perros son la ideal compañía para los humanos?
Hoy en día, los cachorros están cerca de los seres humanos tan pronto como nacen, ya son parte de la familia y están cómodos a nuestro alrededor. Los perros y sus dueños también formarán un vínculo y una conexión estrecha simplemente porque comparten mucho tiempo juntos.
Cuidar de un ser vivo con necesidades específicas puede ayudar a llevar propósito a la vida diaria, especialmente para los dueños de mascotas que viven solos durante la pandemia de coronavirus. Los perros también son capaces de interpretar las señales comunicativas de sus dueños y pueden saber cuándo algo está mal, a menudo adaptando su comportamiento para encajar con su dueño, lo que en algunos casos puede significar que los perros ayudan a reducir el estrés.
Los perros a menudo pueden entender nuestras intenciones, actitudes, gestos, miradas y probablemente nuestras emociones debido a su larga historia de vivir cerca de los seres humanos.
¿Los perros ayudan a la ansiedad?
Debido a la pandemia actual, los beneficios sociales de poseer un perro pueden tener un impacto positivo dentro de una familia. Para aquellos que viven solos, los perros de compañía son especialmente importantes, ya que pueden proporcionar una fuente de compañía y ayudar a aliviar los sentimientos de soledad.
El contacto físico cercano con una mascota puede proporcionar cierto alivio emocional para muchos propietarios. Sentir la temperatura de un perro, acariciar su pelaje y tenerlos acudiendo a usted para la atención, puede proporcionar cierto alivio emocional y estímulos, particularmente en estos tiempos difíciles. También puede ser reconfortante saber que un perro siempre estará allí para usted, sin importar la hora del día o de la noche que sea.
¿De qué otras maneras los perros ayudan a tu salud mental?
Durante el proceso de domesticación, los individuos con atributos pedomórficos fueron seleccionados preferentemente a medida que sus características físicas activan señales de unión específicas en humanos. Tienden a tener una cabeza y ojos más grandes en comparación con su tamaño corporal, así como la capacidad de mirar a los seres humanos a los ojos. Los estudios han demostrado que esta capacidad para compartir una mirada puede proporcionar un impulso de oxitocina tanto para el ser humano como para la mascota. La oxitocina provoca efectos fisiológicos en el cuerpo, incluyendo la reducción de la frecuencia cardíaca, que puede resultar en emoción positiva.
En 1980, un estudio innovador demostró que había una asociación positiva significativa entre tener mascotas y la supervivencia de un año después de la hospitalización para ciertos tipos de enfermedades del corazón.
Pasea regularmente con tu perro
Pasea diario con tu perro, siempre que esto no vaya en contra de las restricciones locales, puede proporcionar la oportunidad de aire fresco, ejercicio y charlas socialmente distanciadas con un compañero. Esto puede ayudar a aliviar el estrés y la ansiedad que puede surgir como resultado de un encierro local, y permitirá que su perro queme cualquier exceso de energía.
Todos los perros requieren actividad física y oportunidades durante todo el día para explorar. Si bien se recomienda que los perros se lleven a caminar al menos dos veces al día, esto podría no ser siempre posible dependiendo de las restricciones locales.
Los paseos regulares también ofrecerán un escape de la casa, que es donde la mayoría de las personas probablemente pasarán más tiempo de lo habitual, debido a la pandemia de coronavirus.
Responsabilidades de tener un perro
Ser dueño de un perro es una gran responsabilidad y un gran compromiso financiero para muchas personas. El cuidado regular y la atención necesaria para cuidar a un perro en el día a día también pueden consumir muchas horas. Sin embargo, esta responsabilidad puede resultar en beneficios para su salud mental, debido a la necesidad de interactuar con otras personas, como el groomer, veterinarios, y otros, que pueden ayudar a combatir la soledad.
Las responsabilidades de poseer una mascota pueden ayudar a proporcionar estructura y orden al día. Durante estos tiempos difíciles, las rutinas ordinarias como ir a trabajar y socializar han cambiado, y en algunos casos se han eliminado por completo. Por lo tanto, cuidar de un perro puede añadir orden y propósito al día lo cual será tranquilizador para muchas personas.
Si bien no hay una solución rápida para nuestra salud mental, cuando nos hacemos la pregunta, "pueden los perros ayudar con la ansiedad", parece que nuestros amigos caninos pueden desempeñar un papel significativo y ayudar a aliviar tales problemas, especialmente durante tiempos desafiantes y difíciles.
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