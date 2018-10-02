¿Cuándo se convierte en gato mi gatito?¿Cuándo ocurre la transición y qué cambios esperar en tu gato?
Desde sus primeros días de vida, tu gatito se desarrollará a un ritmo rápido. Pero, ¿cuándo se convierte en un gato y deja de ser un gatito, y cuáles son las etapas que atraviesa hasta hacerlo?
La vida de un gatito
En los meses iniciales, tu gatito crecerá muy rápido y sociabilizará con su madre y el resto de la camada. Durante este tiempo, el aumento de peso es significativo. Aproximadamente a los cuatro o cinco meses, tu gatito subirá 100 gr por semana. También empezará a dormir menos y jugará más.
Las etapas hasta que tu gatito se convierta en un gato
Cuando cumpla una semana, tu gatito habrá abierto los ojos y se estará alimentando de su madre. También subirá entre 10 y 30 g por día, por lo que pesarlos a diario es esencial para controlar su salud. A las dos semanas, les salen los dientes de leche y hacen los primeros intentos por ponerse de pie.
Después de un mes, tu gatito jugará activamente (es parte de su sociabilización y muy importante a medida que se convierte en un gato adulto), y podrás empezar a destetarlo para introducir alimentos sólidos nutricionalmente adecuados. Una vez que hayan transcurrido dos meses, el destete debe finalizar, y el gatito será completamente independiente de su madre para alimentarse.
Entre los tres a seis meses, tu gatito crecerá y desarrollará músculos y huesos fuertes, así como buenas habilidades sociales. Como su cuerpo requiere tres veces más energía que los gatos adultos, necesitará un alimento rico en energía, pero como sus dientes de leche aún no se reemplazaron por dientes adultos, la comida debe ser fácil de ingerir. Dormirá como un gato adulto, de 13 a 16 horas por día.
Etapas finales de tu gatito para convertirse en un gato
Después de un año, tu gatito se habrá convertido en un gato adulto. En esta etapa de adulto joven, será juguetón y estará completamente sociabilizado, sano, y con un pelaje brillante, huesos y músculos fuertes, y excelentes reflejos de caza.
Si entendés el proceso mediante el cual tu gatito se convierte en un gato adulto, podrás brindarle el apoyo adecuado según sus necesidades alimenticias, su conducta y su vida en el hogar. Si tenés alguna duda de que tu gatito no está progresando de la manera correcta, consultá a tu veterinario.
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