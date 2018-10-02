Desde sus primeros días de vida, tu gatito se desarrollará a un ritmo rápido. Pero, ¿cuándo se convierte en un gato y deja de ser un gatito, y cuáles son las etapas que atraviesa hasta hacerlo?

La vida de un gatito

En los meses iniciales, tu gatito crecerá muy rápido y sociabilizará con su madre y el resto de la camada. Durante este tiempo, el aumento de peso es significativo. Aproximadamente a los cuatro o cinco meses, tu gatito subirá 100 gr por semana. También empezará a dormir menos y jugará más.

Las etapas hasta que tu gatito se convierta en un gato

Cuando cumpla una semana, tu gatito habrá abierto los ojos y se estará alimentando de su madre. También subirá entre 10 y 30 g por día, por lo que pesarlos a diario es esencial para controlar su salud. A las dos semanas, les salen los dientes de leche y hacen los primeros intentos por ponerse de pie.

Después de un mes, tu gatito jugará activamente (es parte de su sociabilización y muy importante a medida que se convierte en un gato adulto), y podrás empezar a destetarlo para introducir alimentos sólidos nutricionalmente adecuados. Una vez que hayan transcurrido dos meses, el destete debe finalizar, y el gatito será completamente independiente de su madre para alimentarse.