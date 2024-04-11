Lamentablemente, las estadísticas de recuperación de un gato desaparecido son mucho más bajas que las de los perros. Así, si ocurre lo impensable y tu gato se escapa o se pierde, puedes aumentar las probabilidades de que vuelva a casa sano y salvo con una placa de identificación o un microchip.

Los gatos con información de contacto, etiquetas o microchips (o ambos) tienen más probabilidades de reunirse con sus dueños que los que no los tienen.

Muchos países tienen requisitos legales para las etiquetas de identificación o para la identificación de gatos.

Sin embargo, los dueños de gatos rechazan las etiquetas de identificación y los microchips. Los dueños de gatos de interior pueden pensar que su gato no necesita collar ni placa de identificación porque nunca sale al exterior. Por supuesto, cualquier gatito o gato puede colarse por una puerta o ventana abierta o terminar fuera.