¿Deberías esterilizar o castrar a tu gato?
¿Qué es esterilizar o castrar a un gato? Ambos términos se refieren a un procedimiento sencillo que normalmente se lleva a cabo cuando tu mascota tiene unos meses. Ofrece muchos beneficios para la salud de tu gatito (y otros beneficios para ti y para la población de gatos en general). También tiene algunas consecuencias, en particular el aumento de peso, que debes controlar con una dieta especialmente adaptada.
Como dueño de una mascota, eres responsable de la salud y el bienestar de tu mascota. Antes de tomar esta gran decisión, asegúrate de tener respuestas a todas las preguntas importantes, incluido lo que implica el proceso y cuándo hacerlo. Habla con tu veterinario para obtener consejos y respuestas adaptados a tu gato individual.
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¿Qué es esterilizar o castrar a un gato?
Tanto la esterilización como la castración se refieren al proceso de esterilización de un gato, un procedimiento quirúrgico común que realiza un veterinario con anestesia general. El objetivo de la operación es evitar que tu gato tenga gatitos, pero además tiene muchas otras ventajas.
El término esterilización se refiere a la esterilización de una hembra. La castración normalmente describe la esterilización de machos, aunque a veces también se usa para referirse a las hembras.
¿Por qué deberías esterilizar o castrar a tu gato?
La esterilización evita que los gatos puedan tener gatitos y también elimina sus comportamientos de “celo”: frotarse contra los muebles o, en el caso de los gatos machos, “rociar” su territorio con orina para mostrar a otros gatos cuándo son fértiles y están listos para aparearse.
En las hembras, la esterilización consiste en detener la producción de óvulos extirpando los ovarios. En los machos, la castración también se conoce como esterilización. Se extirpan los testículos del gato, lo que significa que ya no puede producir espermatozoides para fertilizar los óvulos de las hembras.
Asegúrate de estar bien informado antes de decidir si esterilizar o no a tu gato y cuándo hacerlo, y habla con tu veterinario para que te aconseje si tienes dudas o preguntas sobre el procedimiento.
¿Cuándo se debe castrar o esterilizar a tu gato?
Tanto en el caso de los machos como de las hembras, los gatos suelen ser esterilizados justo antes de la pubertad, que tiene lugar entre los seis y los 12 meses, cuando las hembras no esterilizadas normalmente experimentan su primer ciclo de celo y los machos alcanzan la madurez sexual y comienzan a buscar pareja.
Sin embargo, tanto en los machos como en las hembras, el procedimiento puede realizarse con seguridad a partir de los cuatro meses o incluso antes. Lo más sensato es esterilizar a tu gato cuando es joven para evitar el riesgo de camadas no deseadas, pero en teoría el proceso puede realizarse en cualquier momento de su vida.
Si esterilizas a tu gato antes de que alcance la edad adulta, ten en cuenta que aún estará creciendo. Necesitará un alimento especialmente desarrollado para gatitos esterilizados que logre el equilibrio entre apoyar su crecimiento y ayudarlo a evitar el aumento excesivo de peso, lo que a su vez puede provocar numerosos problemas de salud.
Habla con tu veterinario para obtener asesoramiento sobre el momento adecuado para tu gato y su salud, raza, historial, sin mencionar cualquier otro factor que tu veterinario considere importante.
¿Cuáles son los beneficios de esterilizar o castrar a tu gato?
La esterilización ofrece enormes beneficios para tu gato individual, así como para ti como propietario, para tus vecinos y para la población de gatos en general.
Esterilizar a una gata
Puede mejorar su salud y aumentar significativamente su esperanza de vida, ya que reduce el riesgo de tumores mamarios e infecciones uterinas
Evita a las hembras jóvenes el estrés de tener una camada de gatitos
Elimina el riesgo de camadas no deseadas: los gatos no esterilizados pueden reproducirse a un ritmo alarmante y, dado que los refugios para gatos ya están bajo presión, los gatitos no deseados suelen acabar viviendo en condiciones insalubres y peligrosas en la calle
Elimina los maullidos extremadamente fuertes y el rociado de orina de las hembras en celo
Castrar a un macho
Elimina su deseo de aparearse, manteniéndolos más cerca de casa y más seguros: los gatos no esterilizados suelen huir durante días seguidos en busca de pareja, lo que los pone en riesgo de sufrir peligros, como accidentes de auto, intoxicaciones o enfermedades
Reduce la propagación de infecciones de transmisión sexual, ya que se reduce el impulso de los gatos a aparearse. Los machos no esterilizados corren más riesgo de contraer enfermedades infecciosas graves, como el virus de la inmunodeficiencia felina y el virus de la leucemia felina, que se transmiten a través de las mordeduras de gatos.
Impide que marquen su territorio rociando orina (o al menos reduce el problema)
Reduce su deseo de luchar con otros felinos, lo que puede provocar lesiones e infecciones
Considerando los beneficios de la esterilización para tu gato
Castrar o esterilizar a tu gato es una buena idea por muchos motivos, pero hay algunas consecuencias asociadas con el procedimiento que debes tener en cuenta. Tú decides qué es lo mejor para tu gato, así que asegúrate de tener toda la información que necesitas antes de continuar.
Como cualquier procedimiento que implique anestesia general, la operación de esterilización en sí misma conlleva un riesgo (muy pequeño). Tu veterinario debería poder tranquilizarte si tienes dudas sobre la operación en sí.
La mayor consecuencia asociada con la esterilización de tu gato es el aumento de peso.
No tendrás que esperar mucho después de la castración para notar cambios en el comportamiento de tu gato, ya sea macho o hembra.
¿Los gatos ganan peso después de la esterilización o castración?
Tres puntos para recordar:
Las necesidades energéticas de los gatos se reducen en aproximadamente un 30% después de la esterilización, mientras que su apetito aumenta, lo que los pone en riesgo de aumentar de peso y de obesidad.
La esterilización puede afectar a los machos y hembras de manera diferente, especialmente en lo que se refiere al aumento de peso después del procedimiento. La edad a la que castras a tu gato también puede afectar su susceptibilidad a aumentar de peso. Habla con tu veterinario sobre la mejor forma de ayudar a controlar la dieta de tu gato esterilizado.
Los machos también corren un riesgo especial de cálculos urinarios. Los gatos con sobrepeso tienden a moverse menos, beber menos y orinar menos, lo que lleva a la acumulación de los minerales que causan el problema.
Como propietario de un gato, es tu responsabilidad controlar de cerca su ingesta de alimentos y un alimento que sea adecuado para gatos esterilizados o castrados. Tu veterinario debería poder darte consejos específicos y adaptados a tu mascota individual.
Intenta pesar a tu gato con más frecuencia durante al menos dos meses después de la operación para asegurarte de que no aumenta demasiado de peso y ten en cuenta que los gatos suelen alcanzar su peso adulto entre los diez y los doce meses.
La actividad también forma parte de la ecuación: asegúrate de que tu gato tiene suficiente actividad en forma de sesiones de juego regulares para que se mantenga en buena forma.
Lo que necesitas saber sobre el procedimiento
Una vez que hayas tomado la decisión de seguir adelante y hayas decidido (en consulta con tu veterinario) exactamente cuándo programar la operación, ciertos preparativos harán que la castración o la esterilización sean una experiencia más sencilla para tu gato.
Antes del procedimiento de castración/esterilización
Si tu gato va a comer un alimento diferente una vez esterilizado, puedes considerar la posibilidad de darle pequeñas cantidades del nuevo alimento mezclado con el antiguo antes de la operación, aumentando gradualmente la proporción entre el alimento nuevo y el antiguo.
Los gatos pueden ser sensibles a los cambios en la dieta: una transición gradual puede ayudar a que un momento de agitación sea un poco menos estresante para tu mascota.
El día del procedimiento de castración/esterilización
Como la operación se realizará bajo anestesia general, tendrás que retirar la comida de tu gato algunas horas antes de la operación. Pregúntale a tu veterinario exactamente cuándo.
Después de castrar/esterilizar: el periodo de recuperación
Tu veterinario te dirá si tu gato necesita algún equipo especial, como un cono, para evitar que se lama e irrite la herida. Del mismo modo, tu veterinario debe aconsejarte sobre cuándo empezar a ofrecerle comida a tu gato después de la operación. Necesitarás colocar agua fresca al alcance de su cama.
Los gatos suelen recuperarse rápido tras este tipo de operación. Es posible que estén un poco somnolientos durante algunas horas, pero generalmente se sentirán mucho más animados nuevamente al día siguiente, así que si notas que tu gato posoperatorio está excesivamente tranquilo o apático, comunícate con tu veterinario para obtener asesoramiento.
Qué esperar después de castrar o esterilizar a tu gato
Los dos primeros meses después de la operación son un periodo crítico para el gato recién esterilizado y para su peso. Como su dueño, deberás ayudarle a formar buenos hábitos, reduciendo su ingesta de calorías a un nivel que asegure que su peso se mantenga estable y sus perspectivas saludables.
Es esencial un alimento especialmente adaptado para gatos esterilizados, con menos contenido de grasa y más proteínas y fibra. Tu veterinario podrá aconsejarte exactamente qué alimento es el adecuado para tu gato y cuánto debe comer. Pesar a tu gato con regularidad también es una buena idea para asegurarte de que no aumenta demasiado de peso.
Decidir si esterilizar o castrar a tu gato puede parecer una decisión desalentadora. Pero con la información correcta a tu alcance, debes sentirte seguro de tomar esta decisión responsable, que contribuirá a su vida larga, saludable y feliz.
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