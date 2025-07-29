Tanto en el caso de los machos como de las hembras, los gatos suelen ser esterilizados justo antes de la pubertad, que tiene lugar entre los seis y los 12 meses, cuando las hembras no esterilizadas normalmente experimentan su primer ciclo de celo y los machos alcanzan la madurez sexual y comienzan a buscar pareja.

Sin embargo, tanto en los machos como en las hembras, el procedimiento puede realizarse con seguridad a partir de los cuatro meses o incluso antes. Lo más sensato es esterilizar a tu gato cuando es joven para evitar el riesgo de camadas no deseadas, pero en teoría el proceso puede realizarse en cualquier momento de su vida.

Si esterilizas a tu gato antes de que alcance la edad adulta, ten en cuenta que aún estará creciendo. Necesitará un alimento especialmente desarrollado para gatitos esterilizados que logre el equilibrio entre apoyar su crecimiento y ayudarlo a evitar el aumento excesivo de peso, lo que a su vez puede provocar numerosos problemas de salud.

Habla con tu veterinario para obtener asesoramiento sobre el momento adecuado para tu gato y su salud, raza, historial, sin mencionar cualquier otro factor que tu veterinario considere importante.