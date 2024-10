Kitten Sterilised - Pouch

OYAL CANIN® Sterilised Kitten in Gravy está especialmente formulado para apoyar las necesidades nutricionales de los gatitos esterilizados en la «fase de consolidación» de su crecimiento. Esta fórmula es adecuada para gatitos esterilizados de 6 a 12 meses de edad, ya que atraviesan un período de importantes cambios físicos y de comportamiento. Esta dieta adaptada ofrece trozos húmedos en salsa de tamaño, textura y sabor óptimos para los gatitos en crecimiento. También contiene un contenido moderado de grasa para ayudar a reducir el riesgo de aumento de peso, al tiempo que contiene niveles óptimos de proteínas, calcio y fósforo para un desarrollo sano. La fórmula también contiene nutrientes como la vitamina C y E para favorecer el desarrollo del sistema inmunitario del gatito. Se ha demostrado que estos antioxidantes dietéticos estimulan un aumento mayor y más rápido de los anticuerpos tras la vacunación. Gracias a una combinación de prebióticos beneficiosos (MOS) y proteínas altamente digestibles, ROYAL CANIN® Sterilised Kitten in Gravy también ayuda a mantener un equilibrio saludable de la microbiota intestinal (flora intestinal) para una buena digestión. ROYAL CANIN® Sterilised Kitten in Gravy ha sido creado para satisfacer el paladar felino más exigente. Esta comida húmeda ofrece a su gatito esterilizado una experiencia sensorial positiva, favorece una hidratación saludable y es perfecta para una alimentación mixta con la dieta de croquetas secas ROYAL CANIN® Kitten. Cuando su gatito esterilizado cumpla 12 meses, necesitará una dieta especialmente adaptada para satisfacer sus necesidades nutricionales como gato adulto. En esta etapa, puede pasar a ROYAL CANIN® Appetite Control Care, disponible en forma de croquetas secas o trozos húmedos en salsa o gelatina.