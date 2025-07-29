Gatos de departamento: razas adecuadas para vivir en un departamento
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Al incorporar estas estrategias en el entorno y la rutina diaria de tu gato, puedes hacer de tu departamento un hogar cómodo, acogedor y sin estrés para tu amigo peludo.
A los gatos les encanta trepar y posarse en lugares altos. Maximiza el espacio vertical de tu departamento con rascadores altos, estantes de pared o posaderos. Estas áreas elevadas no solo dan a tu gato una sensación de seguridad, sino que también le proporcionan un punto de vista para observar su entorno.
Los gatos tienen un instinto natural de rascarse, lo que les ayuda a estirar bien el cuerpo, mantener sus garras y marcar su territorio. Coloca postes o rascadores de forma estratégica en todo el departamento: lo ideal es ofrecer superficies verticales y horizontales para rascar. Esto disuadirá a tu gato de arañar los muebles.
Crea refugios y escondites para tu gato donde pueda relajarse, dormir y sentirse seguro. Coloca camas cómodas en rincones tranquilos o usa mantas para crear escondites cubiertos, como cuevas o cajas para gatos.
Asegúrate de que tu departamento sea seguro y a prueba de escapes para tu gato. Comprueba si hay aberturas o huecos por los que tu gato pueda colarse o quedarse atrapado. Asegúrate de que las ventanas y los balcones tengan barreras o protectores seguros para evitar caídas accidentales. Usa cierres a prueba de niños en los armarios que contengan alimentos o sustancias potencialmente dañinos.
El juego interactivo regular es esencial para la salud física de tu gato y proporciona estimulación mental. Usa juguetes que lo animen a perseguir, atacar e imitar las conductas de caza y a gastar energía de forma positiva. Los juguetes interactivos para gatos, como varitas con plumas o cuerdas o punteros láser, son buenas opciones.
Incluso puedes ofrecer juguetes con infusión de hierba gatera para estimular los sentidos. Los gatos pueden perder rápidamente el interés en los juguetes si están constantemente disponibles, así que rótalos regularmente.
Los gatos solucionan problemas por naturaleza y el uso de comederos de rompecabezas puede estimular la mente. Estos dispositivos requieren que tu gato descubra cómo acceder a su comida o premios, lo que estimula sus capacidades cognitivas y evita que coma demasiado rápido. Hay una variedad de comederos de rompecabezas disponibles, desde simples premios redondos hasta rompecabezas más complejos que requieren habilidades de resolución de problemas.
Los gatos son curiosos por naturaleza. Deja que tu gato acceda a las ventanas con vistas para que pueda observar las aves y la vida exterior. Crea una cama o posadero para gatos en la ventana, donde puedan sentarse cómodamente y ver pasar el mundo.
Enseñarle a tu gato trucos u órdenes simples no solo proporciona estimulación mental, sino que también fortalece el vínculo entre los dos. Usa técnicas de refuerzo positivo, como elogios o premios como recompensa (recuerda contar las calorías de los premios como parte de su cantidad diaria de calorías) para que las sesiones de adiestramiento sean divertidas y atractivas.
A los gatos les fascinan el movimiento y los sonidos. Considera reproducir videos diseñados específicamente para gatos en los que aparezcan aves, peces o animales pequeños para llamar su atención. Además, puedes reproducir sonidos relajantes de la naturaleza o música clásica para crear un espacio relajante.
Elige muebles que sean resistentes a los arañazos y fáciles de limpiar. Evita las telas o materiales delicados que puedan dañarse fácilmente con las garras de tu gato. Opta por materiales duraderos y lavables, y considera la posibilidad de utilizar fundas para los muebles.
Debido a las condiciones de vida más densas, los departamentos pueden ser más ruidosos que las casas. Puede que algunos gatos sean más sensibles al ruido, así que considera ofrecerles un espacio tranquilo y apartado donde tu gato pueda retirarse cuando necesite un poco de paz y tranquilidad.
Ten cuidado de seleccionar plantas de interior seguras para los gatos y mantenlos alejados de ciertas plantas, como el lirio de la paz, que puede ser tóxico. Al crear un entorno seguro, puedes dar tranquilidad y mantener a tu gato a salvo.
¿Qué razas de gatos se adaptan mejor a la vida en un departamento?
Cuando se trata de vivir en un departamento, no todas las razas de gatos son iguales. Algunas son más adecuadas para departamentos debido a sus niveles de energía más bajos, su tamaño pequeño o su naturaleza independiente. Si estás buscando un compañero de piso felino, es importante que elijas una raza que se adapte bien a tu entorno de vida, para el bienestar de ambos. Recuerda que dentro de cualquier raza, cada gato es único y que se puede observar todo un espectro de temperamentos. Aquí hay una selección de razas que generalmente se adaptan a la vida en un departamento.
Razas de gatos de baja energía
Ragdoll
Los ragdolls tienen un pelaje largo y abundante, y son conocidos por su temperamento gentil y dócil. Tienen tendencia a flaquear cuando se les sostiene, de ahí su nombre. Los gatos ragdoll disfrutan de descansar y recibir tu cariño.
Birmano
Los birmanos son gatos sociales con un carácter tranquilo y cariñoso. El gato faldero definitivo: está muy contento de acurrucarse contigo en el sofá.
Razas de gatos pequeños
Singapura
El gato Singapura es una de las razas de gatos más pequeñas, conocida por su pequeño tamaño y su personalidad vivaz. A pesar de ser pequeños, los Singapuras están llenos de energía y curiosidad, y disfrutan de los juguetes y el juego interactivo.
Cornish Rex
El Cornish Rex es una raza esbelta y elegante con un pelaje crespo único. Son gatos muy activos y ágiles, y les gusta explorar y escalar. A pesar de sus niveles de energía, los gatos Cornish Rex se adaptan bien a vivir en un departamento.
Razas de gatos independientes
Azul ruso
El azul ruso es una raza de gato de tamaño mediano con un temperamento tranquilo y gentil. Les va bien por sí mismos, pero también aprecian la compañía humana.
Abisinio
Los abisinios son juguetones y activos y les gusta explorar. Estos gatos requieren estimulación mental, como juguetes o juegos interactivos, para evitar el aburrimiento.
Chartreux
El gato Chartreux tiene un carácter tranquilo y observador. Son gatos de bajo mantenimiento que disfrutan de su tiempo a solas, pero también aprecian el afecto de sus compañeros humanos.
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