El juego interactivo regular es esencial para la salud física de tu gato y proporciona estimulación mental. Usa juguetes que lo animen a perseguir, atacar e imitar las conductas de caza y a gastar energía de forma positiva. Los juguetes interactivos para gatos, como varitas con plumas o cuerdas o punteros láser, son buenas opciones.

Incluso puedes ofrecer juguetes con infusión de hierba gatera para estimular los sentidos. Los gatos pueden perder rápidamente el interés en los juguetes si están constantemente disponibles, así que rótalos regularmente.