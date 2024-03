Todo lo que necesitas saber sobre la raza



Noble, dócil y el mejor amigo de por vida, el Bulldog Inglés tiene muchísimos atributos positivos para mencionar. Es un perro fantástico para la familia, muy leal. El gesto más simple lo hará feliz y en cambio, buscará tu felicidad también. Contrario a lo que algunos puedan pensar, el Bulldog Inglés no es en absoluto perezoso; su contextura más robusta proviene de décadas de crianza y su uso original como perro de deporte. Y estar seguro de tu cuerpo está de moda, ¿lo sabías?

Su pelo perenne es de los más buscados. Es suave y corto, en el clásico beige y blanco con parches de blanco o negro, y, en algunas partes, atigrado, para diversión de algunos. Y, redoble de tambores... el Bulldog Inglés casi no pierde pelo.

Es curioso, los Bulldog Ingleses se ven muy rudos, pero, en realidad, son compañeros caninos muy dulces. Algo por lo que estarán de mal humor: que los regañes. Tanto es así que podrían ignorarte por un rato si sienten que has sido injusto.

El Bulldog Inglés tiene un temperamento osado, a veces demasiado, ya que tiende dominar a otros perros. No te preocupes: sólo se debe a que es competitivo. Los Bulldog Ingleses son supersociables con quienes los rodean y son felices con unas pocas caminatas cortas al día. No te olvides: el cuerpo del Bulldog Inglés no es el ideal para caminatas largas ni para nadar. Su contextura robusta no mantendrá la flotabilidad y no es apta para largas distancias.

El mayor problema de salud de los Bulldog Ingleses está relacionado con la correcta respiración, debido a la forma plana de sus rostros y fosas nasales. Conocida como una raza braquiocefálica, el hocico, la nariz corta y las vías respiratorias demasiado pequeñas implican que se deben evitar las temperaturas demasiado altas o bajas. Pueden sufrir problemas cardíacos como la arritmia, también conocida como latido irregular del corazón. Visita regularmente al veterinario para controlar a tu Bulldog Inglés y recuerda adquirir a tu Bulldog Inglés de un criador responsable.