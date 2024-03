Un cuerpo robusto que es propenso a la obesidad

El cuerpo robusto del Bulldog Francés no podría ser más adorable, pero también debe mantenerse delgado y cuidado. La raza podría ganar peso fácilmente si no se controlan las comidas y los bocadillos. Su pecho pesado y sus piernas sólidas hacen que tengan una estructura musculosa robusta, pero su tamaño pequeño exige casi más supervisión que la de sus hermanos mayores. Y no pueden darse un chapuzón en el océano, el lago o la piscina a menos que los sujetes con fuerza: Son como barriles, por lo que a menudo "ruedan" en lugar de nadar, su cuerpo es muy denso y carece de la capacidad de flotar que se necesita para sobrevivir en el agua. Mantenlos en tierra seca para una mejor rutina de ejercicios.