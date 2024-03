Grifón belga

Estos perros inteligentes y bien equilibrados son alertas, orgullosos y robustos. Prácticamente cuadrados, tienen una buena estructura ósea y, a pesar de todo, son elegantes y se mueven con gracia. Su expresión casi humana llama la atención. Ni tímidos ni agresivos, siempre están muy atentos y son muy apegados a su compañero humano.

All the three breeds (Griffon Bruxellois, Griffon Belge and Petit Brabançon are descended from a small rough-coated dog that went by the name Smousje, which had been found in the Brussels region for centuries. Estos perros pequeños eran criados para proteger los carruajes y mantener a los establos libres de roedores. Ambos grifones tienen un pelaje áspero y se pueden distinguir por el color, mientras que el petit brabançon tiene el pelo corto.

Fuente: hechos y características clave obtenidos de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)