Caspa de perro y piel seca
Los perros, al igual que los humanos, pueden sufrir de caspa. Sin embargo, debido a la cantidad de pelo que tienen, la caspa puede convertirse en una enfermedad mucho más irritante para los perros que para nosotros. Incluso puede ser indicador de una enfermedad subyacente mayor.
¿Qué es la caspa en los perros?
La caspa aparece en los perros cuando las glándulas sebáceas, las responsables de producir los aceites que protegen y nutren la piel, comienzan a presentar una sobreproducción. El exceso de aceite puede irritar la piel y provocar descamación y desprendimiento de la piel en mayor cantidad que lo normal.
¿Cuáles son los síntomas de la caspa en los perros?
Notarás que la piel de tu perro se ve seca y, posiblemente, irritada o inflamada. Habrá motas blancas enganchadas en su pelaje, las que pueden desprenderse en su ropa de cama o en tu ropa. Según la gravedad de la caspa y la causa de esta, también podrás notar costras, pérdida de pelo generalizada, parches irregulares sin pelo y se rascará un poco o tendrá picazón.
La caspa en los perros aparece a menudo en cachorros y las razas de pelo medio y largo corren riesgos en especial.
¿Qué provoca la aparición de caspa en mi perro?
Una de las causas más comunes de la caspa en los perros es una dieta que no incluye los nutrientes necesarios o de la mejor calidad que tu perro necesita para desarrollar una piel y un pelaje saludables. Los ácidos grasos esenciales, como los ácidos grasos omega 3 y 6, son fundamentales para ayudar a la piel de tu perro. Debido a que los perros no pueden sintetizarlos internamente, deben incluirse en su dieta.
Del mismo modo, la proteína es muy importante. La piel y el pelo de tu perro utilizan el 30 % de su ingesta diaria de proteínas para crecer y desarrollarse, por lo que debes incluir en su dieta fuentes de proteínas altamente digestibles y de alta calidad. La vitamina A también es clave, ya que ayuda a regular el crecimiento de las células de la piel y la producción de sebo.
La caspa en los perros también puede ser una consecuencia de su entorno. La pérdida de pelo estacional es normal en muchas razas de perros, pero si su espacio es particularmente cálido o frío, puede desencadenar reacciones en su piel e interrumpir su producción de grasa, lo que puede conducir a la caspa. Por ejemplo, un ambiente especialmente cálido puede secar la piel de tu perro muy rápido.
La caspa también puede ser un síntoma de una infección parasitaria. Los piojos que muerden, los piojos que succionan sangre y los ácaros cheyletiella pueden causar caspa, ya que viven en el pelaje e irritan la piel. Esto hace que tu perro se rasque y su piel reaccione. Los ácaros cheyletiella, en particular, hacen que la piel se descame, lo que provoca picazón, caspa e incluso pérdida de pelo.
¿Cómo puedo solucionar el problema de la caspa de mi perro?
Si notas que tu perro tiene caspa, picazón, se rasca permanentemente o tiene otros problemas de la piel, es clave que hables con un veterinario. Aunque la caspa es común, tu veterinario descartará cualquier otro problema, como la dermatitis atópica. Lo examinará y realizará exámenes para determinar el tratamiento adecuado para tu mascota, lo cual es muy importante en el caso de los parásitos.
También puedes controlar la caspa de tu perro de forma proactiva si tomas estas medidas:
- Mantén su ambiente a una temperatura agradable.
- Dale alimentos ricos en los nutrientes que necesita para tener una piel y un pelo saludables.
- Usa champús especializados: el champú para personas no es adecuado, ya que nuestra piel es más ácida y, por lo tanto, incluso los productos suaves pueden secar la piel de tu perro.
- Habla con tu veterinario sobre cómo complementar la dieta de tu perro con aceite de hígado de bacalao o aceite de pescado para mejorar la salud de su piel.
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