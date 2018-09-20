¿Qué provoca la aparición de caspa en mi perro?

Una de las causas más comunes de la caspa en los perros es una dieta que no incluye los nutrientes necesarios o de la mejor calidad que tu perro necesita para desarrollar una piel y un pelaje saludables. Los ácidos grasos esenciales, como los ácidos grasos omega 3 y 6, son fundamentales para ayudar a la piel de tu perro. Debido a que los perros no pueden sintetizarlos internamente, deben incluirse en su dieta.

Del mismo modo, la proteína es muy importante. La piel y el pelo de tu perro utilizan el 30 % de su ingesta diaria de proteínas para crecer y desarrollarse, por lo que debes incluir en su dieta fuentes de proteínas altamente digestibles y de alta calidad. La vitamina A también es clave, ya que ayuda a regular el crecimiento de las células de la piel y la producción de sebo.

La caspa en los perros también puede ser una consecuencia de su entorno. La pérdida de pelo estacional es normal en muchas razas de perros, pero si su espacio es particularmente cálido o frío, puede desencadenar reacciones en su piel e interrumpir su producción de grasa, lo que puede conducir a la caspa. Por ejemplo, un ambiente especialmente cálido puede secar la piel de tu perro muy rápido.

La caspa también puede ser un síntoma de una infección parasitaria. Los piojos que muerden, los piojos que succionan sangre y los ácaros cheyletiella pueden causar caspa, ya que viven en el pelaje e irritan la piel. Esto hace que tu perro se rasque y su piel reaccione. Los ácaros cheyletiella, en particular, hacen que la piel se descame, lo que provoca picazón, caspa e incluso pérdida de pelo.

¿Cómo puedo solucionar el problema de la caspa de mi perro?

Si notas que tu perro tiene caspa, picazón, se rasca permanentemente o tiene otros problemas de la piel, es clave que hables con un veterinario. Aunque la caspa es común, tu veterinario descartará cualquier otro problema, como la dermatitis atópica. Lo examinará y realizará exámenes para determinar el tratamiento adecuado para tu mascota, lo cual es muy importante en el caso de los parásitos.

También puedes controlar la caspa de tu perro de forma proactiva si tomas estas medidas: