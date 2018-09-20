¿Cómo se tratan los problemas urinarios en perros?

¿Qué hará el veterinario con respecto a los problemas urinarios de mi perro?

Tu veterinario realizará un examen exhaustivo del perro, incluso hablará contigo sobre su conducta relacionada con la ingesta de líquidos y la micción. El veterinario puede preguntarte con qué frecuencia orina tu perro o qué hace cuando orina. Esto ayudará al profesional a establecer cuáles podrían ser algunas de las causas. El veterinario puede pedirte una muestra de la orina de tu perro para examinarla. Esto también puede ir acompañado de radiografías y exámenes de sangre, para ayudar a establecer la causa del problema.

Después de que tu mascota haya sido diagnosticada, el veterinario te explicará qué tratamiento recomienda. Algunas enfermedades urinarias graves, como las "piedras" que bloquean el flujo de orina, pueden requerir una operación quirúrgica o el uso de un catéter para aliviar la molestia del animal. Otros problemas pueden significar que tu perro debe tomar antibióticos o llevar una dieta terapéutica específica para enfermedades del tracto urinario inferior.

Cómo ayudar a controlar los problemas urinarios de tu perro en casa

Es probable que el veterinario te sugiera que adaptes el estilo de vida y la dieta de tu perro para ayudarlo a mejorar su salud urinaria.

Es muy importante que tu perro tenga acceso a abundante agua fresca y limpia, y que lo alientes a beber frecuentemente. Esto puede ayudarlo a diluir la orina, además de hacer que orine con más frecuencia y "limpie" su sistema.

La comida de tu perro también puede seleccionarse específicamente para ayudar a mejorar el funcionamiento saludable del sistema urinario. En particular, existen dietas veterinarias dedicadas a mejorar la salud del tracto urinario mediante la disolución de ciertos tipos de cálculos y previniendo su reaparición. Estas fórmulas ayudan a diluir la orina e influyen en la composición mineral y el pH de la orina del perro.

Los problemas urinarios pueden ocasionarle molestias al perro, así como repercusiones en la salud a largo plazo. Asegúrate de visitar al veterinario ante la primera señal de un problema, y él podrá aconsejarte sobre el mejor curso de acción.