Giant Puppy
Alimento seco para perros
Alimento completo para perros - Para cachorros de razas gigantes (peso adulto > 45 kg) - Hasta 8 meses de edad
Tamaños disponibles
15 kg
DETALLES DEL PRODUCTO
ROYAL CANIN® Giant Puppy está especialmente formulado para satisfacer las necesidades nutricionales de los cachorros de razas gigantes. Esta fórmula es adecuada para cachorros de 2 a 8 meses de edad, que alcanzarán un peso de adulto de más de 45 kg. Este alimento a medida contiene nutrientes adecuados para favorecer el período de crecimiento intenso de tu cachorro de raza gigante, entre los 2 y los 8 meses, y ayuda a prevenir el aumento de peso. También contiene nutrientes como vitaminas C y E, que han demostrado contribuir al desarrollo saludable del sistema inmunitario de los cachorros. Los perros muy grandes tienen un sistema digestivo sensible. Una combinación de prebióticos beneficiosos (como FOS, MOS y pulpa de remolacha) y proteínas de alta digestibilidad favorece el equilibrio saludable del microbioma (flora intestinal) y la salud digestiva. Además, la fórmula contiene niveles adecuados de minerales, incluyendo calcio y fósforo, para favorecer el desarrollo de huesos fuertes y de rápido crecimiento. La croqueta de ROYAL CANIN® Giant Puppy también está especialmente adaptada para la mandíbula extragrande de tu cachorro, de modo que se pueda coger y masticar con facilidad. A los 8 meses de edad, tu cachorro necesitará un alimento que esté especialmente adaptado para satisfacer sus necesidades nutricionales de perro junior. En esta fase, puedes cambiar a los alimentos ROYAL CANIN® Giant Junior.
BENEFICIOS
4A- Strong immune system
Helps support the development of the puppy’s healthy immune system with the inclusion of a scientifically proven complex, including vitamins E and C.
4B- 1st growth stage: intense growth - controlled energy
This formula helps support your giant breed puppy’s unique nutritional needs from 2 to 8 months and helps avoid excess weight gain.
4C- Microbiome support
Combination of prebiotics (MOS) & highly digestible proteins to help promote a healthy balance of intestinal microbiota for digestive health.
4D- Bone & joint support
Balanced level of energy and precise mineral content, including calcium and phosphorus, to help promote development of strong, rapidly-growing bones.
4E- Adapted kibble size
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Guía de alimentación
1 taza = 86 g
|Peso objetivo adulto (kg)
|2 meses
|3 meses
|4 meses
|8 meses
|45 kg
|312 g
|411 g
|454 g
|612 g
|60 kg
|399 g
|510 g
|562 g
|764 g
|70 kg
|422 g
|557 g
|621 g
|858 g
|80 kg
|451 g
|607 g
|675 g
|948 g
|90 kg
|493 g
|663 g
|737 g
|1036 g
|100 kg
|533 g
|718 g
|798 g
|1121 g