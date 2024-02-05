ROYAL CANIN® Giant Puppy está especialmente formulado para satisfacer las necesidades nutricionales de los cachorros de razas gigantes. Esta fórmula es adecuada para cachorros de 2 a 8 meses de edad, que alcanzarán un peso de adulto de más de 45 kg. Este alimento a medida contiene nutrientes adecuados para favorecer el período de crecimiento intenso de tu cachorro de raza gigante, entre los 2 y los 8 meses, y ayuda a prevenir el aumento de peso. También contiene nutrientes como vitaminas C y E, que han demostrado contribuir al desarrollo saludable del sistema inmunitario de los cachorros. Los perros muy grandes tienen un sistema digestivo sensible. Una combinación de prebióticos beneficiosos (como FOS, MOS y pulpa de remolacha) y proteínas de alta digestibilidad favorece el equilibrio saludable del microbioma (flora intestinal) y la salud digestiva. Además, la fórmula contiene niveles adecuados de minerales, incluyendo calcio y fósforo, para favorecer el desarrollo de huesos fuertes y de rápido crecimiento. La croqueta de ROYAL CANIN® Giant Puppy también está especialmente adaptada para la mandíbula extragrande de tu cachorro, de modo que se pueda coger y masticar con facilidad. A los 8 meses de edad, tu cachorro necesitará un alimento que esté especialmente adaptado para satisfacer sus necesidades nutricionales de perro junior. En esta fase, puedes cambiar a los alimentos ROYAL CANIN® Giant Junior.