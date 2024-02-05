Giant Puppy

Giant Puppy

Alimento seco para perros

Alimento completo para perros - Para cachorros de razas gigantes (peso adulto > 45 kg) - Hasta 8 meses de edad

DETALLES DEL PRODUCTO

ROYAL CANIN® Giant Puppy está especialmente formulado para satisfacer las necesidades nutricionales de los cachorros de razas gigantes. Esta fórmula es adecuada para cachorros de 2 a 8 meses de edad, que alcanzarán un peso de adulto de más de 45 kg. Este alimento a medida contiene nutrientes adecuados para favorecer el período de crecimiento intenso de tu cachorro de raza gigante, entre los 2 y los 8 meses, y ayuda a prevenir el aumento de peso. También contiene nutrientes como vitaminas C y E, que han demostrado contribuir al desarrollo saludable del sistema inmunitario de los cachorros. Los perros muy grandes tienen un sistema digestivo sensible. Una combinación de prebióticos beneficiosos (como FOS, MOS y pulpa de remolacha) y proteínas de alta digestibilidad favorece el equilibrio saludable del microbioma (flora intestinal) y la salud digestiva. Además, la fórmula contiene niveles adecuados de minerales, incluyendo calcio y fósforo, para favorecer el desarrollo de huesos fuertes y de rápido crecimiento. La croqueta de ROYAL CANIN® Giant Puppy también está especialmente adaptada para la mandíbula extragrande de tu cachorro, de modo que se pueda coger y masticar con facilidad. A los 8 meses de edad, tu cachorro necesitará un alimento que esté especialmente adaptado para satisfacer sus necesidades nutricionales de perro junior. En esta fase, puedes cambiar a los alimentos ROYAL CANIN® Giant Junior.

BENEFICIOS

4A- Strong immune system

Helps support the development of the puppy’s healthy immune system with the inclusion of a scientifically proven complex, including vitamins E and C.

4B- 1st growth stage: intense growth - controlled energy

This formula helps support your giant breed puppy’s unique nutritional needs from 2 to 8 months and helps avoid excess weight gain.

4C- Microbiome support

Combination of prebiotics (MOS) & highly digestible proteins to help promote a healthy balance of intestinal microbiota for digestive health.

4D- Bone & joint support

Balanced level of energy and precise mineral content, including calcium and phosphorus, to help promote development of strong, rapidly-growing bones.

4E- Adapted kibble size

INFORMACIÓN NUTRICIONAL