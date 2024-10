Medium Puppy - Pouch

ROYAL CANIN® Medium Puppy in Gravy está especialmente formulado para cubrir las necesidades nutricionales de los cachorros de tamaño mediano. Esta fórmula es adecuada para cachorros de 2 a 12 meses que deben alcanzar un peso adulto de 11-25 kg. Esta dieta adaptada contiene apetitosos trozos en salsa, diseñados con un tamaño, textura y sabor perfectos para cachorros de razas medianas en crecimiento. Esta fórmula contiene nutrientes como la vitamina C y E para ayudar a mantener las defensas naturales de los cachorros mientras su sistema inmunitario aún se está desarrollando. La fórmula también está enriquecida con ácidos grasos Omega-3 (como el DHA) que, según se ha demostrado científicamente, contribuyen al desarrollo saludable del cerebro de los cachorros. Gracias a una combinación de prebióticos beneficiosos y proteínas altamente digestibles, ROYAL CANIN® Medium Puppy (in Gravy) también ayuda a mantener un equilibrio saludable de la microbiota intestinal (flora intestinal) para una buena digestión. ROYAL CANIN® Medium Puppy in Gravy ofrece a su cachorro una experiencia sensorial positiva, favorece una hidratación saludable y es perfecto para una alimentación mixta con la dieta de croquetas secas ROYAL CANIN® Medium Puppy. Cuando su cachorro cumpla 12 meses, necesitará una dieta especialmente adaptada para satisfacer sus necesidades nutricionales como perro adulto. En esta etapa, puede pasar a ROYAL CANIN® Medium Adult, disponible en forma de croquetas secas o trozos húmedos en salsa.