X-Small Cachorro

ROYAL CANIN® X-Small Puppy está especialmente formulado para satisfacer las necesidades nutricionales de los cachorros de razas muy pequeñas. Esta fórmula es adecuada para cachorros de 2 a 10 meses de edad, que alcanzarán un peso de adulto de hasta 4 kg. Este alimento a medida está enriquecido con un ácido graso omega-3 (DHA), que ha demostrado científicamente favorecer el desarrollo cerebral saludable de los cachorros. Gracias a una combinación de prebióticos beneficiosos (como FOS, MOS y la pulpa de remolacha) y proteínas de alta digestibilidad, ROYAL CANIN® X-Small Puppy también favorece el equilibrio saludable del microbioma (flora intestinal) y la salud digestiva. Esta fórmula contiene nutrientes como vitaminas C y E, que han demostrado favorecer las defensas naturales de los cachorros mientras su sistema inmunitario se está desarrollando. La fórmula también cuenta con un contenido energético óptimo, diseñado para satisfacer las elevadas necesidades energéticas de cachorros de razas muy pequeñas durante su rápido crecimiento. La croqueta de ROYAL CANIN® X-Small Puppy también está especialmente adaptada para la mandíbula muy pequeña de tu cachorro, de modo que se pueda tomar y masticar con facilidad. Cuando tu cachorro la mastica, se produce un efecto de cepillado que ayuda a mantener su salud dental. A los 10 meses de edad, tu cachorro necesitará un alimento que esté especialmente adaptado para satisfacer sus necesidades nutricionales de perro adulto. En esta fase, puedes cambiar al alimento ROYAL CANIN® X-Small Adult.