Gastrointestinal Lata
Alimento húmedo para perros
Alimento completo y equilibrado para perros adultos.
1 x 13.5 oz
Este producto es un fórmula veterinaria exclusiva. Consulta a tu veterinario para comprobar si se trata del producto adecuado para tu mascota.
Este alimento húmedo para perros, sabroso y digerible, respalda la salud digestiva con un alto contenido de grasas y calorías, por lo que puede alimentar a su perro con porciones pequeñas para apoyar su sensible estómago. Esto también ayuda a los perros con bajo peso o que comen menos a obtener las calorías que necesitan. Los prebióticos ayudan a mantener el equilibrio de las bacterias buenas en el intestino. Una mezcla de fibras dietéticas favorece una digestión saludable para una calidad óptima de las heces. Los ácidos grasos omega-3, EPA y DHA, del aceite de pescado ayudan a calmar el tracto gastrointestinal. Y una combinación precisa de antioxidantes respalda un sistema inmunológico saludable. Pregúntele a su veterinario acerca de combinar este alimento húmedo para perros con el alimento seco para perros Royal Canin Gastrointestinal (anteriormente Gastrointestinal High Energy) como complemento a la dieta diaria de su perro.
Apoyo digestivo
Una combinación de proteínas altamente digestibles, fibras equilibradas y EPA+DHA ayuda a mantener la salud digestiva.
Alto contenido energético
Alto contenido energético, un 13 % más que el pienso Canine Gastrointestinal Moderate Calorie, para reducir el volumen de las comidas y disminuir la carga intestinal.
Apoyo al microbioma
Fórmula con prebióticos seleccionados para favorecer la salud intestinal y la microbiota intestinal.
Sensibilidades
Los perros necesitan un tracto gastrointestinal sano para absorber eficazmente los nutrientes de los alimentos. Los perros con sensibilidad digestiva pueden presentar signos gastrointestinales visibles. La falta de apetito puede aumentar el riesgo de una pérdida de peso poco saludable.
Las especificidades de esta fórmula son: Ingredientes altamente digestibles y nivel adaptado de electrolitos, EPA+DHA y un complejo sinérgico de antioxidantes, alta palatabilidad para satisfacer la disminución del apetito.