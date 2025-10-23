Gastrointestinal Lata

Este alimento húmedo para perros, sabroso y digerible, respalda la salud digestiva con un alto contenido de grasas y calorías, por lo que puede alimentar a su perro con porciones pequeñas para apoyar su sensible estómago. Esto también ayuda a los perros con bajo peso o que comen menos a obtener las calorías que necesitan. Los prebióticos ayudan a mantener el equilibrio de las bacterias buenas en el intestino. Una mezcla de fibras dietéticas favorece una digestión saludable para una calidad óptima de las heces. Los ácidos grasos omega-3, EPA y DHA, del aceite de pescado ayudan a calmar el tracto gastrointestinal. Y una combinación precisa de antioxidantes respalda un sistema inmunológico saludable. Pregúntele a su veterinario acerca de combinar este alimento húmedo para perros con el alimento seco para perros Royal Canin Gastrointestinal (anteriormente Gastrointestinal High Energy) como complemento a la dieta diaria de su perro.