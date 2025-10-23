Gastrointestinal Low Fat Lata
Alimento húmedo para perros
Alimento dietético completo para perros adultos.
Tamaños disponibles
1 x 420 g
DISPONIBILIDAD
Este producto es un fórmula veterinaria exclusiva. Consulta a tu veterinario para comprobar si se trata del producto adecuado para tu mascota.
DETALLES DEL PRODUCTO
ROYAL CANIN® Gastrointestinal Low Fat está específicamente formulado para ayudar a mantener la salud digestiva de tu perro en casos de sensibilidad gastrointestinal. Esta dieta está diseñada a medida para satisfacer las necesidades nutricionales de los perros que requieren una dieta baja en grasas. El contenido limitado en fibra de esta dieta ayuda a mantener los niveles de energía de tu perro, a pesar del contenido restringido en grasas. Esta fórmula altamente digestible está enriquecida con un equilibrio de fibras y prebióticos para ayudar a mantener una digestión y un tránsito intestinal saludables. Como parte de la gama veterinaria ROYAL CANIN®, es importante que este producto solo se administre a su mascota cuando lo recomiende un profesional veterinario. La transición de su mascota de una dieta a otra debe ser un proceso suave y gradual durante un período de 7 a 10 días. Asegúrate de seguir la ración correcta, especialmente cuando se trata de una alimentación mixta. Para satisfacer las preferencias individuales de cada perro, ROYAL CANIN® Gastrointestinal Low Fat también está disponible en forma de pienso seco con croquetas crujientes.* *Sujeto a la disponibilidad del producto.
BENEFICIOS
Bajo en grasas
Para el control nutricional de perros que necesitan una dieta baja en grasas.
Balance de fibra
Contenido limitado de fibra para permitir el aporte de los niveles de energía necesarios para el mantenimiento, a pesar de la restricción de grasas.
Apoyo digestivo
Una fórmula altamente digestible con fibras equilibradas, incluyendo prebióticos, para favorecer una digestión y un tránsito intestinal saludables.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
DOG GI LOW FAT HÚMEDO (lata de 200 g)
|PESO DEL PERRO (kg)
|DELGADO (g)
|DELGADO (latas)
|NORMAL (g)
|NORMAL (latas)
|SOBREPESO (g)
|SOBREPESO (latas)
|2
|217 g
|1
|191 g
|1
|165 g
|3/4
|4
|366 g
|1 + 3/4
|322 g
|1 + 2/4
|278 g
|1 + 2/4
|6
|496 g
|2 + 2/4
|436 g
|2 + 1/4
|377 g
|2
|8
|615 g
|3
|541 g
|2 + 3/4
|467 g
|2 + 1/4
|10
|727 g
|3 + 3/4
|640 g
|3 + 1/4
|552 g
|2 + 3/4
|15
|985 g
|5
|867 g
|4 + 1/4
|749 g
|3 + 3/4
|20
|1223 g
|6
|1076 g
|5 + 2/4
|929 g
|4 + 3/4
|25
|1445 g
|7 + 1/4
|1272 g
|6 + 1/4
|1098 g
|5 + 2/4
|30
|1657 g
|8 + 1/4
|1458 g
|7 + 1/4
|1259 g
|6 + 1/4
|35
|1860 g
|9 + 1/4
|1637 g
|8 + 1/4
|1414 g
|7
|40
|2056 g
|10 + 1/4
|1809 g
|9
|1563 g
|7 + 3/4
|45
|2246 g
|11 + 1/4
|1976 g
|10
|1707 g
|8 + 2/4
|50
|2431 g
|12 + 1/4
|2139 g
|10 + 3/4
|1847 g
|9 + 1/4
|55
|2611 g
|13
|2297 g
|11 + 2/4
|1984 g
|10
|60
|2787 g
|14
|2452 g
|12 + 1/4
|2118 g
|10 + 2/4
|65
|2959 g
|14 + 3/4
|2604 g
|13
|2249 g
|11 + 1/4
|70
|3128 g
|15 + 3/4
|2753 g
|13 + 3/4
|2378 g
|12
|75
|3294 g
|16 + 2/4
|2899 g
|14 + 2/4
|2504 g
|12 + 2/4
|80
|3458 g
|17 + 1/4
|3043 g
|15 + 1/4
|2628 g
|13 + 1/4
|85
|3619 g
|18
|3184 g
|16
|2750 g
|13 + 3/4
|90
|3777 g
|19
|3324 g
|16 + 2/4
|2871 g
|14 + 1/4
|95
|3933 g
|19 + 3/4
|3461 g
|17 + 1/4
|2989 g
|15
|100
|4088 g
|20 + 2/4
|3597 g
|18
|3107 g
|15 + 2/4