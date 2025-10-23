Diabético - Bajas Calorías Lata

ROYAL CANIN® Diabetic Special Low Carbohydrate está formulado específicamente para ayudar a perros adultos con diabetes mellitus a controlar la glucemia. Escoger una dieta adaptada, alta en proteína, baja en almidón y con un contenido adaptado de fibra ayuda a minimizar el aumento de glucosa en sangre después de las comidas. Esta fórmula tiene un contenido alto de proteínas que ayuda a mantener una masa muscular saludable. Esta fórmula contiene un nivel reducido de almidón que ayuda a controlar la glucemia postprandial en perros con diabetes. Esta dieta también contribuye a un entorno urinario desfavorable para el desarrollo de cálculos de estruvita y oxalato de calcio. Como parte de la gama ROYAL CANIN® Veterinary Health Nutrition, solo debes dar este producto a tu mascota si te lo recomienda un veterinario . La transición de tu mascota de una dieta a otra debe realizarse de forma lenta y gradual durante un período de 7 a 10 días. Debes asegurarte de ofrecer las raciones correctas, particularmente si la alimentación es mixta. Para satisfacer las preferencias individuales de cada perro, puedes mezclar el paté suave de ROYAL CANIN® Diabetic Special Low Carbohydrate con las croquetas ROYAL CANIN® Diabetic*. *Sujeto a la disponibilidad del producto