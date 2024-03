Si tienes alguna inquietud o pregunta sobre el peso o la forma de tu perro, siempre es mejor hablar con tu veterinario. Estarán encantados de ayudar y pueden identificar el sobrepeso de tu perro, si es que lo tiene, y qué medidas debes tomar para ayudarlo a perder peso o aconsejarte sobre cómo evitar el aumento de peso.

Del mismo modo, es importante hablar con tu veterinario antes de realizar cambios en la dieta, los patrones de ejercicio o el estilo de vida de tu perro. O antes de tomar cualquier otra decisión que pueda afectar su salud.



Como no hay dos perros iguales, tu veterinario puede darte consejos adaptados a tu perro. Esto se basará no solo en su raza, edad y sexo, sino también en factores como cualquier condición de salud existente y si han sido esterilizados o no.