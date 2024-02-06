Nuestra comprensión profunda de las necesidades de los gatos y perros es lo que hace que sea posible para nosotros desarrollar la nutrición saludable para mascotas más precisa del mundo. Así que nunca dejamos de aprender ni damos nada por sentado. Por eso colaboramos con expertos científicos, veterinarios y de conducta líderes, y mantenemos un diálogo continuo con dueños de perros y gatos de todo el mundo.