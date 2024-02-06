InicioSobre nosotrosNuestros valores

Obsesionados por la salud

Todo lo que hacemos se basa en nuestra pasión por la salud y el bienestar de todos los perros y gatos.
Maine Coon gatito acostado en blanco y negro sobre un fondo blanco.

Búsqueda del conocimiento

Nuestra comprensión profunda de las necesidades de los gatos y perros es lo que hace que sea posible para nosotros desarrollar la nutrición saludable para mascotas más precisa del mundo. Así que nunca dejamos de aprender ni damos nada por sentado. Por eso colaboramos con expertos científicos, veterinarios y de conducta líderes, y mantenemos un diálogo continuo con dueños de perros y gatos de todo el mundo.

Abisinio adulto parado en blanco y negro sobre un fondo blanco

Obsesión por la salud de las mascotas

Ponemos nuestro corazón y nuestra alma en todo lo que hacemos, y actuamos con una pasión genuina para crear un mundo mejor para las mascotas y sus dueños en todo el mundo

Pastor Alemán cachorro sentado en blanco y negro sobre un fondo blanco.

Las mascotas primero

Siempre ponemos las necesidades de las mascotas primero. Eso nos da un enfoque claro que dirige nuestra investigación, respalda la calidad nutricional de todos nuestros productos y ayuda a que los gatos y los perros tengan vidas más largas y sanas.

Pomerania adulto tendido en blanco y negro sobre un fondo blanco.

Precisión en todo

Nuestro profundo conocimiento y experiencia nos han dado una comprensión precisa de las necesidades de las mascotas y los nutrientes necesarios para mantenerlos en su mejor nivel. Esta precisión garantiza el alto rendimiento de cada aspecto de nuestros productos, desde la forma, textura, palatabilidad y digestibilidad, hasta la seguridad y trazabilidad.

Pastor Alemán adulto corriendo en blanco y negro sobre fondo blanco.

Respeto por su naturaleza

Respetamos a los gatos y los perros como los increíbles animales que son. Este respeto nace de un profundo conocimiento de su verdadera naturaleza y de sus necesidades funcionales únicas. Esto nos brinda información para cada decisión que tomamos sobre nuestros productos y servicios, a la vez que modela la forma en que nos comportamos como negocio.

Azul Ruso adulto sentado en blanco y negro sobre un fondo blanco.

Sustentabilidad

Nuestro enfoque respecto a la sustentabilidad garantiza que demostremos a las mascotas, a las personas y al planeta el respeto que merecen.

Más información
Cocker Spaniel cachorro de pie en blanco y negro sobre un fondo blanco.

Obtén las respuestas que necesitas

Los expertos responden a las preguntas más comunes sobre la salud de las mascotas, Royal Canin y nuestros productos.

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Maine Coon gatito de pie en blanco y negro sobre un fondo blanco.

Comprometidos con la calidad

La calidad nutricional y la seguridad del producto son la base de todo lo que hacemos en todo el mundo.

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