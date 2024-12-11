Un peso saludable comienza con hábitos saludables
Un peso saludable no solo se mide en la balanza
Pesar a tu perro no es la única forma de comprobar si tiene sobrepeso. Podés averiguar si tu perro está en un peso saludable pidiéndole a tu veterinario que te muestre la Puntuación de Condición Corporal.
La salud depende de la actividad
La actividad es clave para mantener a tu perro estimulado y en un peso saludable. La cantidad de ejercicio varía en función de la edad, el peso y la raza.
Las porciones saludables son más pequeñas de lo que se cree
Muchos dueños de mascotas creen que su perro necesita más alimento de lo que realmente requiere. Por esto, muchos perros son sobrealimentados, lo que puede causar un aumento de peso y generar otros problemas de salud.
Un crecimiento saludable dura para siempre
En primer lugar, el descenso de peso es más difícil que el aumento de peso, por lo que es importante que los hábitos y las conductas saludables se establezcan desde el primer día.
El éxito debe verse menos en términos de alcanzar un “peso perfecto” que en mantener una pérdida del peso constante. A menos que se modifiquen los malos hábitos de forma permanente, el control de peso a largo plazo fracasará.
Busca un veterinario
Si tienes alguna duda sobre la salud de tu perro, ponte en contacto con un veterinario para obtener ayuda profesional.