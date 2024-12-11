Golden Retriever adultos en blanco y negro, corriendo sobre un fondo blanco

Un peso saludable comienza con hábitos saludables

Un peso saludable es clave para la salud y el bienestar generales de tu perro. Te presentamos cuatro formas sencillas de mantener a tu perro en un peso saludable y una condición corporal adecuada.
Golden Retriever adulto en blanco y negro con la imagen de la Puntuación de Condición Corporal

Un peso saludable no solo se mide en la balanza

Pesar a tu perro no es la única forma de comprobar si tiene sobrepeso. Podés averiguar si tu perro está en un peso saludable pidiéndole a tu veterinario que te muestre la Puntuación de Condición Corporal.

Golden Retriever adulto en blanco y negro, jugando con una bola roja y la ilustración de un cronómetro detrás

La salud depende de la actividad

La actividad es clave para mantener a tu perro estimulado y en un peso saludable. La cantidad de ejercicio varía en función de la edad, el peso y la raza.

Golden Retriever adulto en blanco y negro comiendo de un recipiente rojo

Las porciones saludables son más pequeñas de lo que se cree

Muchos dueños de mascotas creen que su perro necesita más alimento de lo que realmente requiere. Por esto, muchos perros son sobrealimentados, lo que puede causar un aumento de peso y generar otros problemas de salud.

Cachorro de Labrador Retriever en blanco y negro acostado frente a la ilustración de una curva de crecimiento

Un crecimiento saludable dura para siempre

En primer lugar, el descenso de peso es más difícil que el aumento de peso, por lo que es importante que los hábitos y las conductas saludables se establezcan desde el primer día.

El éxito debe verse menos en términos de alcanzar un “peso perfecto” que en mantener una pérdida del peso constante. A menos que se modifiquen los malos hábitos de forma permanente, el control de peso a largo plazo fracasará.

Alexander J. German, profesor de Small Animal Medicine, director de la Clínica Royal Canin Weight Management, Universidad de Liverpool, Reino Unido
Jack Russell Terrier adulto de pie en blanco y negro sobre un fondo blanco

Busca un veterinario

Si tienes alguna duda sobre la salud de tu perro, ponte en contacto con un veterinario para obtener ayuda profesional.

