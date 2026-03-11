1. Cómo ser un dueño de gato responsable

La tenencia responsable de un gato no debe tomarse a la ligera. He aquí una útil lista de comprobación de los requisitos básicos necesarios para cuidar de un gato:

Proporcionar comidas nutritivas y acceso a agua fresca

Proporcionar un espacio habitable limpio y cómodo

Enseñarle a hacer sus necesidades y mantener limpia su caja de arena

Satisfacer sus necesidades de aseo, como cepillado, corte de uñas y cepillado de dientes

Llevarlo al veterinario si sospechas que algo va mal

Administrar los medicamentos necesarios cuando sea preciso