Preguntas claves antes de tener un gato
Quieres acoger a un gato en tu vida. Los gatos son conocidos por ser independientes, capaces de cuidar de sí mismos en muchos aspectos. Dicho esto, convertirse en dueño de un gato sigue siendo una decisión que requiere cuidado y consideración. ¿Cómo te imaginas la vida con tu futuro gato y qué puedes ofrecerle a cambio? Deja que te ayudemos a entender mejor la responsabilidad y los beneficios de tener un gato.
En esta página encontrarás lo siguiente:
Ahora que ya sabes lo que implica ser un propietario responsable, sabes que es fundamental cuidar de la salud y el bienestar de tu futura mascota.
2. ¿Qué debo considerar antes de tener un gato?
Vivir con un gato conlleva muchas recompensas que incluyen, entre otras, un vínculo afectivo y compañía. Sin embargo, conviene conocer los pros y los contras de tener un gato antes de comprometerse a vivir con uno. Los gatos son buenas mascotas. Son tranquilos, no todos, ¡por supuesto!. A menudo les gusta entretenerse y son fáciles de educar en casa.
Entonces, ¿deberías tener un gato? He aquí algunas cosas que debes tener en cuenta antes de dar tu respuesta:
- El costo económico. Desde convertir tu casa a prueba de gatos hasta la comida de alta calidad y el seguro para mascotas, que es recomendable, un gato supone un gasto extra para tu presupuesto mensual. Los gatos pueden vivir hasta 18 años o más, por lo que se trata de un compromiso económico a largo plazo.
- Una personalidad única. Los gatos son conocidos por ser criaturas independientes. También pueden ser cariñosos, pero es probable que surja de su parte y no de la tuya. No debes esperar que se acurruquen en tu regazo siempre que quieras. En lugar de eso, eres responsable de crear un entorno vital seguro, en el que puedan desarrollar su personalidad.
- Mantente presente. No es aconsejable dejar a tu gato solo durante mucho tiempo. Si lo dejas para ir a trabajar, necesitará acceso
a agua fresca, comida de alta calidad, un lugar limpio para sus desechos, así como algunos juguetes para entretenerse. Cuando estás
cerca, reserva tiempo para juegos estimulantes con él.
Los (muchos) beneficios de tener un gato en tu vida
Si estás preparado para seguir adelante con la idea de tener un gato, ha llegado el momento de pensar qué gato es el adecuado para ti.
Los gatos son excelentes compañeros, especialmente si vives solo o sola
Los gatos ayudan a reducir tu nivel de ansiedad, ya que ofrecen mucho afecto.
También se cree que el ronroneo tiene un efecto terapéutico en los seres humanos
Cuidar a un amigo peludo de la familia puede darte un sentido de propósito
Las mascotas añaden estructura a tu rutina diaria. Un mal día puede cambiar si juegas con tu gato
3. ¿Qué raza te conviene?
Tanto si es la primera vez que tienes un gato como si no, elegir el gato adecuado para ti es una decisión importante. Tómate tu tiempo, no hay que precipitarse. He aquí algunas cuestiones a tener en cuenta:
1. Edad: ¿preferirías un gatito o un gato adulto?
2. Sexo: ¿preferirías un felino macho o una hembra?
3. Personalidad: ¿buscas un gato con mucha energía, mimoso o independiente?
4. Miembros de la familia: ¿tienes hijos u otras mascotas que puedan influir en tu decisión?
5. Aseo: ¿cuánto tiempo estás dispuesto a dedicar al aseo de tu gato? Piensa en las uñas, los dientes, el cepillado...
6. Espacio habitable: ¿tienes un jardín cerrado del que tu futuro gato podría beneficiarse? Si no, busca un gato de interior.
Cuando decidas qué gato debes tener, recuerda que es una relación de dar y recibir. El entorno y el afecto que ofrezcas a tu futuro gato son igual de importantes que la forma en que enriquecerá tu vida.
4. Dónde conseguir tu gato o gatito
Has decidido qué raza de gato se adapta mejor a tu estilo de vida. ¿Piensas adoptar o comprar a un criador? Sea cual sea la elección que tomes, la tenencia responsable de un gato incluye adquirir a tu peludo miembro de la familia de forma segura y ética.
Prepárate para hacer muchas preguntas y espera que te las devuelvan. Los criadores responsables, los refugios de animales y las tiendas de animales deben estar muy motivados para encontrar el mejor hogar posible para los animales a su cargo.
De un refugio de animales
Si decides realojar a un gato o gatito abandonado, tu refugio de animales local te orientará.
Comparte toda la información que puedas. Deben conocer a los gatos que viven con ellos, por lo que pueden aconsejarte sobre la mejor coincidencia posible.
De amigos o vecinos
Antes de llevarte a tu gato a casa, comprueba que ha sido destetado correctamente y que su madre goza de buena salud. Después, programa una cita con el veterinario lo antes posible, para que le haga las pruebas médicas y le ponga las vacunas esenciales.
De un criador
Los criadores responsables siempre darán prioridad al bienestar de los gatitos y de sus padres. Hazles una visita para asegurarte de que ofrecen unas condiciones
de vida seguras y cómodas. También deben presentar certificados médicos o pruebas de detección sanitaria. Ellos son los expertos en cuándo destetar, el historial de salud de los padres y el bienestar general.
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