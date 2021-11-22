Malý knírač: Veselý, chytrý a přizpůsobivý pes
Všechna legrace a elán – a bujné vousy – knírače středního v malém, ale energickém balení. Střapatý vous a fousky knírače malého, pozdvižené obočí a měkké přehnuté uši patří spolu se společenskostí, přizpůsobivostí a inteligencí k charakteristickým rysům tohoto plemene. Drobná velikost kníračů malých jim umožňuje žít spokojeně ve městech, pokud mají pravidelný pohyb. Toto plemeno vhodné pro rodinu může žít prakticky kdekoli – pokud tam má vás.
Oficiální název: Knírač malý
Další názvy: Původně známé jako trpasličí hrubosrstý pinč
Původ: Německo
Tendence ke slintání1 out of 5
Úroveň línání2 out of 5
Úroveň energie*3 out of 5
Snášenlivost s ostatními domácími zvířaty3 out of 5
Teplé počasí?3 out of 5
Vhodné pro bydlení v bytě?4 out of 5
Rodinný mazlíček?*4 out of 5
Mohou zůstat sami?*3 out of 5
|Samec
|Samice
|Výška
|Výška
|30 - 35 cm
|30 - 35 cm
|Hmotnost
|Hmotnost
|4 - 8 kg
|4 - 8 kg
|Věk dospělého psa
|10 měsíců až 8 let
|Zralý věk
|Starší věk
|8 až 12 let
|Od 12 let
|Věk mláděte
|Od narození do 2 měsíců
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Poznejte knírače malého
Vše, co potřebujete o tomto plemeni vědět
Tázavé obočí a huňatý vous dodávají kníračům malým i v mládí vzhled důstojného starého gentlemana – chybí už jen hedvábná vesta a kapesní hodinky. Nejmenší člen rodiny kníračů sdílí své charakteristické rysy a hustou drátovitou srst s kníračem středním a kníračem velkým. Ale zvladatelná velikost knírače malého a jeho čilá povaha, přizpůsobivost a schopnost vycházet s jinými zvířaty a dětmi (samozřejmě po vycvičení) z nich učinily velmi oblíbeného domácího mazlíčka – zejména do rodiny.
Tento podsaditý malý pes byl vyšlechtěn v Německu koncem 19. století, kdy byli střední knírači kříženi s jinými, menšími plemeny. Knírači malí jsou inteligentní, živí a družní – a jsou také vynikající hlídací psi. Ano, čtete správně. Jejich sklon ke štěkání, který lze napravit včasným výcvikem, může mít i své výhody.
Knírače malé je potřeba pravidelně brát na cvičení. Mají hravou povahu a od přírody jsou houževnatí, v dobrém slova smyslu, a rádi hrají hry a učí se triky.
Hustá srst těchto psů může být černá, bílá, černá se stříbrnou nebo barvy „sůl a pepř“. Aby se udrželi v dobré kondici, potřebují knírači malí pravidelně navštěvovat profesionálního psího kadeřníka a je třeba je kartáčovat také doma – což je perfektní záminka k mazlení.
2 skutečnosti o kníračích malých
1. Lovecký instinkt
Knírači malí byli původně chováni jako farmářští psi na chytání krys a jiné havěti. Pokud jsou poblíž menší zvířata, je dobré (zejména pro ona menší zvířata) držet knírače na vodítku!
2. Soutěž popularity
Pššš… neříkejte to ostatním, ale knírači malí jsou nejoblíbenějším členem rodiny kníračů. Možná je to jejich barevnější srstí nebo zvladatelnější velikostí, ale každopádně je knírač malý podle posledního žebříčku amerického kynologického klubu ze všech tří plemen knírače tím nejoblíbenějším.
Historie plemene
Knírač malý má stejný dlouhý knír a vousatý vzhled s hranatou čelistí jako jeho předek, knírač střední. Pro celou rodinu kníračů je typický vousatý čenich, který dal ostatně tomuto plemeni jméno. Knírač střední byl vyšlechtěn v Německu přinejmenším již ve 14. století. Byl vyšlechtěn pro práci na farmách, chytání krys a jiné havěti a původně byl známý jako hrubosrstý pinč.
Knírač malý vznikl křížením s pudly, opičími pinči, trpasličími pinči nebo dokonce foxteriéry a skotskými teriéry – nikdo si není zcela jistý se kterými. Nebo proč. Ale i když přesný původ tohoto psího koktejlu není jasný, víme, že byl knírač malý poprvé oficiálně zaznamenán v roce 1888 v Německu a poprvé předveden na výstavě psů jako samostatné plemeno v roce 1899. Od té doby se z něj stal oblíbený a moderní rodinný pes.
Od hlavy k ocasu
Fyzické vlastnosti kníračů malých
1.Uši
2.Tvář
3.Srst
4.Kožich
5.Ocas
Na co si dát pozor
Zde najdete zajímavá fakta o knírači malém od konkrétních rysů plemene až po obecný přehled zdraví.
Aby byl zdravý jako řípa
I když je známo, že jsou to obecně odolní psi, existuje několik zdravotních problémů, ke kterým mohou být knírači malí náchylní, jako jsou určitá oční onemocnění, včetně – extrémně vzácně – vrozeného šedého zákalu, který se může rozvinout později v životě. Pravidelné kontroly u veterináře zajistí, že váš knírač malý zůstane ve špičkové kondici a že budou odhaleny jakékoli zdravotní problémy a budou moci být rychle léčeny.
Na vahách
Knírači malí mohou mít sklon k nadváze, zvláště pokud jsou kastrovaní. Jejich hmotnost je třeba pravidelně sledovat, jako u každého malého psa. Dodržování doporučeného denního množství granulí pro plemeno pomůže zajistit, že pes zůstane stále živý a energický. I když mohou žít spokojeně v bytě, potřebují knírači malí dostatek pohybu a správnou kombinaci chůze, běhu a hraní – pro duševní stimulaci i pro spalování energie.
Na vahách
Knírači malí mohou mít sklon k nadváze, zvláště pokud jsou kastrovaní. Jejich hmotnost je třeba pravidelně sledovat, jako u každého malého psa. Dodržování doporučeného denního množství granulí pro plemeno pomůže zajistit, že pes zůstane stále živý a energický. I když mohou žít spokojeně v bytě, potřebují knírači malí dostatek pohybu a správnou kombinaci chůze, běhu a hraní – pro duševní stimulaci i pro spalování energie.
Zdravá strava, zdravější pes
Při výběru potravy pro knírače malého je třeba zvážit mnoho faktorů: věk, životní styl, úroveň aktivity, fyziologický stav a zdraví včetně možných nemocí nebo citlivosti. Potrava poskytuje energii k pokrytí životních funkcí psa a kompletní výživa by měla obsahovat upravenou rovnováhu živin, aby ve stravě nevznikaly nedostatky nebo přebytky, které by mohly mít na psa nepříznivý dopad. Vždy by měla být k dispozici čistá a čerstvá voda, což podporuje pravidelné močení. V horkém počasí a zejména při fyzické aktivitě noste vodu s sebou, aby pes mohl často pít. Následující doporučení platí pro zdravá zvířata. Pokud má váš pes zdravotní problémy, poraďte se s veterinářem, který vám předepíše exkluzivní veterinární výživu.
Požadavky štěňat knírače malého na energii, bílkoviny, minerály a vitamíny jsou mnohem vyšší než u dospělých psů. Potřebují energii a živiny k zachování stavby těla, ale také k růstu a zmohutnění. Až do věku 10 měsíců se imunitní systém štěněte knírače malého postupně vyvíjí. Komplex antioxidantů – včetně vitamínu E – může pomoci podpořit jejich přirozenou obranu v tomto období velkých změn, objevů a nových setkání. Jejich zažívací funkce se liší od dospělých kníračů malých: jejich trávicí soustava ještě není dostatečně vyvinutá, proto je důležité poskytnout jim vysoce stravitelné bílkoviny, které budou efektivně využity. Prebiotika, jako jsou fruktooligosacharidy, podporují zdravé zažívání tím, že vyvažují střevní flóru, což přispívá k dobré kvalitě stolice.
Stejně tak zuby štěněte – počínaje mléčnými zuby nebo prvními zuby a konče stálými zuby – jsou důležitým faktorem, který je třeba zohlednit při výběru velikosti, tvaru a tvrdosti granulí. Tato intenzivní fáze růstu znamená také vysokou potřebu energie, takže krmivo musí mít vysoký obsah energie (vyjádřený v kcal/100 g krmiva), přičemž koncentrace všech ostatních živin bude také vyšší než obvykle ve speciálně sestaveném růstovém krmivu. Doporučuje se rozdělit denní dávku do tří porcí až do věku šesti měsíců, poté přejít na dvě jídla denně.
Hlavní výživové cíle pro dospělé knírače malé jsou následující:
Udržování ideální tělesné hmotnosti pomocí vysoce stravitelných složek a udržování rozumného obsahu tuku.
Ochrana zdraví a krásy pokožky a srsti přidáním esenciálních mastných kyselin (zejména EPA-DHA), esenciálních aminokyselin a vitamínů skupiny B.
V dospělosti jsou psi malých plemen náchylní na problémy s dutinou ústní a chrupem, přesněji hromadění zubního plaku a kamene. Zuby a čelisti knírače malého vyžadují značnou ochranu. Tvar a struktura granulí navržené tak, aby podporovaly žvýkání mohou pomoci zpomalit tvorbu zubního plaku. Složení obsahující chelátory vápníku pomáhá snižovat tvorbu zubního kamene, a tím přispívá k podpoře každodenní ústní hygieny. Psi malých plemen jsou známí jako vybíraví jedlíci. Exkluzivní složení a příchutě, stejně jako velikost granulí a speciální struktura, povzbuzuje jejich chuť k jídlu. Psi malých plemen jsou náchylní k močovým kamenům. Doporučuje se dieta, která podporuje zdravý močový systém.
Kníračům malým, žijícím převážně uvnitř, pomohou vysoce stravitelné bílkoviny, přiměřený obsah vlákniny a velmi kvalitní zdroje sacharidů snížit fekální zápach i objem. Protože životní styl v bytě často znamená méně pohybu, upravený obsah kalorií, který odpovídá sníženým energetickým potřebám, a dieta obsahující L-karnitin, který podporuje metabolismus tuků, mohou pomoci udržet ideální hmotnost. Je důležité vyhýbat se při krmení lidským potravinám nebo tučným pamlskům. Místo toho psa odměňte granulemi odebranými z denní krmné dávky a přísně dodržujte pokyny pro krmení uvedené na obalu, abyste předešli nadměrnému přibírání.
Po 8 letech začnou knírači malí čelit prvním známkám stárnutí. Receptura obohacená o antioxidanty pomůže udržet jejich vitalitu a upravený obsah fosforu podpoří jejich ledvinový systém. Stárnutí je také doprovázeno změnami trávicí kapacity a zvláštními nutričními požadavky, takže potrava pro stárnoucí knírače malé by měla mít následující charakteristiky:
Vyšší obsah vitamínu C a E. Tyto živiny mají antioxidační vlastnosti a chrání tělo před škodlivými účinky oxidačního stresu, spojeného se stárnutím.
Vysoce kvalitní bílkoviny. Na rozdíl od rozšířené mylné představy má snížení obsahu bílkovin v potravě jen malý přínos při snaze omezit selhání ledvin. Kromě toho starší psi využívají bílkoviny ze stravy hůře než mladší psi. Snížení obsahu fosforu je dobrý způsob, jak zpomalit postupné zhoršování funkce ledvin.
Vyšší podíl stopových prvků železa, zinku a manganu pomáhají udržovat dobrý stav pokožky a srsti.
Vyšší množství nenasycených mastných kyselin pomáhá zachovat kvalitu srsti. Psi normálně tyto mastné kyseliny produkují, ale stárnutí může ovlivnit tento fyziologický proces.
S věkem psy stále více trápí problémy s chrupem. Aby i nadále jedli dostatečně, je třeba tvar, velikost a tvrdost granulí přizpůsobit jejich čelistem.
Péče o knírače malého
Kartáčování, trénink a tipy ke cvičení
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Vše o kníračích malých
Štěkají malí knírači hodně?
Malí knírači jsou živé a aktivní plemeno a někdy si prostě nemohou pomoci a musí dát najevo své vzrušení jedním nebo dvěma štěknutími. U hlídacího psa to může být docela výhoda, ale pokud je váš malý knírač o něco hlasitější, než byste chtěli, může pomoci včasný výcvik.
Línají malí knírači?
Nenechte se zmást jejich hipsterským vousem: malí knírači sice vypadají chlupatě, ale ve skutečnosti línají velmi málo.
Zdroje
- Veterinární centra v Americe https://vcahospitals.com/
- Encyklopedie psů Royal Canin. Vydání z roku 2010 a 2020
- Veterinární nemocnice Banfield https://www.banfield.com/
- Produktová kniha Royal Canin BHN
- Americký chovatelský klub https://www.akc.org/
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