Jak často krmit štěně a jak sestavit jídelníček

Jak nejlépe krmit štěně?

Při krmení štěněte je nejlepší rychle vytvořit návyk a ten pak udržovat. Krmte vždy ve stejnou dobu, na stejném místě a používejte jen jednu misku, aby štěně pochopilo, kdy a kde má jídlo čekat. Štěňata na rozdíl od lidí pestrou stravu nepotřebují, a tak se raději držte jednoho typu krmiva.

Pokud krmivo měníte, například ve chvíli, kdy přecházíte z granulí pro štěňata na granule pro dospělé psy, nezavádějte změnu okamžitě, ale postupně. Alespoň týden obě krmiva podávejte smíchaná, postupně přidávejte nového a původního ubírejte.

Až misku před štěně položíte, začne do ní strkat čumák a očichávat ji. Zjišťuje tak, jakou má potrava tepotu. Jakmile začne jíst, po očku je sledujte, abyste měli jistotu, že je v bezpečí, ale při krmení to s pozorností nepřehánějte, abyste nevyvolávali obranné reakce či agresi.

Misku ponechte tak, jak je, po 15 až 20 minut. Pak ji odeberte, i kdyby v ní ještě zůstávaly zbytky krmení. Štěně se tak naučí, že se musí nakrmit v dobu, kterou určíte. Štěně byste měli krmit nejlépe poté, co se sami najíte, případně úplně jindy, než jíte vy, abyste mu ukázali, jaká je v domácnosti hierarchie. Vždy se ujistěte, že váš pes má dostatek vody, a vodu mu pravidelně vyměňujte.

Pokud štěněti budete dávat jídlo od stolu nebo zbytky, narušíte tím jeho stereotyp a zaděláte si u něj na problémy schováním. Nepřehánějte to ani s používáním jídla jako odměny (například za pochopení nějakého cviku) a nepokoušejte se štěně k „pořádnému“ krmení přilákat pamlsky. Jenom ho to zmate a může to vést k tomu, že přestane jíst.