Růst štěněte: jak dlouho a do kdy se pes vyvíjí

V prvním roce svého života se vaše štěně výrazně změní, ať už z hlediska velikosti, tvaru, nebo chování. Jestliže porozumíte klíčovým etapám jeho růstu, pomůže vám to uvědomit si, co můžete v prvních letech průběžně očekávat, a správně se na to připravit.

Rozhodně je třeba upozornit na rozdíl, který v prvních několika letech panuje mezi malými a velkými psími plemeny. Psi rostou různým tempem, což záleží na druhu psa a také na jeho pohlaví a rodičích. V souvislosti s tím je pak třeba dávat pozor na odlišné věci.

První tři až čtyři týdny života vašeho štěně

Prvních 14 dní po narození štěněte je zcela zásadní doba, kdy se rozhoduje o tom, zda vyroste ve zdravého dospělce. V prvních 48 hodinách vyžaduje důslednou péči a je třeba mu zajistit nezbytné teplo a výživu. Do té patří kolostrum (mlezivo, které štěně získá při kojení od své matky), protože posiluje imunitní systém. Mezi 9. a 13. dnem se hmotnost štěněte má zdvojnásobit. Budete-li mít pocit, že vaše štěně má s přibíráním problémy, raději se obraťte na veterináře.

Jeden měsíc na světě

Během prvního měsíce se štěňatům objeví první zuby, ovšem síla jejich čelistí a zubů je pořád relativně malá. Mezi 25. a 30. dnem se jejich hmotnost zčtyřnásobí a začnou jim vypadávat první chlupy, aby je nahradila „skutečná” srst. Ještě sice nedosáhli „spurtové” fáze růstu, ale už je nezbytné začít přemýšlet o výživově vhodném krmivu pro štěňata, která se odstavují.

Mezi 4. a 12. týdnem procházejí všichni psi bez ohledu na plemeno takzvaným „imunitním propadem”, kdy jsou náchylní k onemocnění. Děje se tak, protože se přestali kojit mateřským mlékem, které jejich imunitu podporuje, ale jejich tělo ještě není schopno vytvářet si imunitu vlastní. V této etapě pozorně sledujte, zda se u vašeho štěněte neobjeví nějaké příznaky nemoci.

Vaše štěně ve věku tří až pěti měsíců

Ať patří k malým, či velkým plemenům, poroste štěně v této době poměrně rychle. Velká psí plemena mají již v pěti měsících vyvinutou kosterní strukturu potřebnou v dospělosti a jsou na polovině své dospělé hmotnosti. Zároveň budou mít v této době oproti dospělým psům minimálně dvojnásobné nutriční nároky. Malé psy čeká nejintenzivnější období růstu. Můžete jim přestat zavodňovat potravu a nabídnout jim větší granule, které je přimějí žvýkat a přispějí k dobré péči o jejich nové zuby.