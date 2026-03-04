Dejte Vašemu štěněti nejlepší start do života
Royal Canin vyvinul celou řadu receptur k podpoře zdravého růstu a vývoje vašeho štěněte.
Krmivo pro štěňata a výživa
Naše receptury pro štěňata jsou mostem v kritickém období výživy a poskytují nejkomplexnější řešení pro pohodu matky od březosti přes porod a laktaci až po zdárný vývoj štěněte. Rozumíme specifickým potřebám jednotlivých životních období psů. První řada receptur Porod & Vývoj je určena pro těhotné a laktující feny a štěňata do odstavu.
Krmení štěňat
Kvalitní krmivo pro štěňata cílené na růst by mělo být vhodné pro konkrétní typ psa podle velikosti, plemene a věku, jeho citlivostí nebo zvláštních rysů plemene. Po odstavu by mělo štěně dostávat krmení čtyřikrát denně.Počet krmení závisí na věku, začíná čtyřmi porcemi denně, pokračuje třikrát denně až na dvě porce denně. naučte své štěně správným návykům: vždy ho krmte ve stejné misce, na stejném místě a měňte krmivo vždy postupně.