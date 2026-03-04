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Dejte Vašemu štěněti nejlepší start do života

Royal Canin vyvinul celou řadu receptur k podpoře zdravého růstu a vývoje vašeho štěněte.

Krmivo pro štěňata a výživa

Naše receptury pro štěňata jsou mostem v kritickém období výživy a poskytují nejkomplexnější řešení pro pohodu matky od březosti přes porod a laktaci až po zdárný vývoj štěněte. Rozumíme specifickým potřebám jednotlivých životních období psů. První řada receptur Porod & Vývoj je určena pro těhotné a laktující feny a štěňata do odstavu.

Krmení štěňat

Kvalitní krmivo pro štěňata cílené na růst by mělo být vhodné pro konkrétní typ psa podle velikosti, plemene a věku, jeho citlivostí nebo zvláštních rysů plemene. Po odstavu by mělo štěně dostávat krmení čtyřikrát denně.Počet krmení závisí na věku, začíná čtyřmi porcemi denně, pokračuje třikrát denně až na dvě porce denně. naučte své štěně správným návykům: vždy ho krmte ve stejné misce, na stejném místě a měňte krmivo vždy postupně.

Zjistěte více o štěňatech

Puppy Beagle standing indoors eating from a red bowl

Jak často krmit štěně a jak sestavit jídelníček

Puppy Saint Bernards sitting together in a field.

Růst štěněte: jak dlouho a do kdy se pes vyvíjí

Puppy Jack Russell sitting outside in grass by a large silver bowl.

Jakou výživu štěně potřebuje

Puppy dog standing in a large red bowl being washed by its owner.

Kdy a jak koupat a kartáčovat štěňata

Puppy Saint Bernards sitting together in a field.

Růst štěněte: jak dlouho a do kdy se pes vyvíjí

Puppy Golden Retriever walking outdoors in grass.

Kde koupit štěně

Perfektní start do života

Naučte se jak se starat o zdarví Vašeho štěněte během prvních týdnů a měsíců života.
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