Jak koupat štěně

Frekvence koupání se liší podle struktury srsti. Nakrátko střiženou srst je vhodné umývat, pouze když je špinavá. Štěňata s krátkou srstí je třeba koupat v průměru dvakrát ročně a štěňata s dlouhou srstí je třeba koupat přibližně jednou za tři měsíce.

Pokud má váš pes rád plavání, měli byste jeho srst po plavání opláchnout. Částice z říční a mořské vody, které ulpívají na srsti, mohou způsobit podráždění. Tomu zabráníte pečlivým oplachováním.

Začněte proces koupání tak, že srst důkladně vykartáčujete, abyste ji zbavili všech chomáčů a smotků. Potom namočte srst a naneste šampon, který napěňte, přičemž dbejte na to, aby se nedostal psovi do očí nebo do uší. Použijte vlažnou vodu spolu se speciálním šamponem pro štěňata, aby se zabránilo podráždění nebo nerovnováze přirozeného pH jejich pokožky.

Nechte směs působit několik minut a pak ji opláchněte velkým množstvím vody. Hlavu opláchněte až nakonec, protože pes si ji pravděpodobně bude chtít usušit oklepáním.

Sušení štěněte po koupeli

Po koupeli štěně energicky otřete a udržujte jej v teplé místnosti, dokud nebude suché. Alternativou pro letní měsíce je nechat štěně oklepat na zahradě nebo ho vzít na procházku, pozor na vyválení se v blátě. Je možné použít fén, pokud to psovi nevadí, ale je třeba dbát na to, abyste psa nespálili, a zároveň ho kartáčujte.

Jak ze srsti štěněte očistit asfalt

Pokud se psovi dostane na srst asfalt, je důležité nepoužívat čisticí prostředky na bázi oleje, protože jsou vysoce toxické. Aplikujte na postižené oblasti rostlinný olej, počkejte několik minut, než se asfalt rozpustí, a pak psa vykoupejte.

Zastřihování drápů štěněte

Psi mají dva typy drápů – paspáreky a drápky, oboje neustále dorůstají. Drápy by se měly přirozeně obrušovat, ale pokud příliš narostou, musí se zastřihnout.

Všechna štěňata potřebují řádnou péči o drápky. Obecně není nutné štěňatům drápky zastřihovat, ale pokud slyšíte drápky klapat o zem, můžete je zastřihnout. Poproste svého veterináře, aby vám ukázal nejlepší techniku.

Kartáčování a vyčesávání vašeho štěně

Stejně jako u lidí i psům srst roste a odumírá. Venkovní psi mění srst dvakrát ročně (na jaře a na podzim) v souladu se změnami denního světla. Bytové psy tyto změny světla natolik neovlivňují, takže shazují srst v průběhu roku, přičemž na jaře a na podzim jim srst opadává intenzivněji. Pravidelné kartáčování a koupání pomůže uvolněné chlupy odstranit. Frekvence použití a typ potřebného vybavení se budou lišit podle charakteru srsti.

Kartáčování štěňat s nakrátko ostříhanými chlupy

I když nakrátko ostříhané chlupy nevyžadují pravidelné kartáčování, je třeba je občas čistit. Mrtvá pokožka a chlupy se uvolňují kartáčováním ve směru proti srsti gumovým kartáčkem. Zbytky se pak dají odstranit pomocí štětinového kartáče ve směru po srsti po celém těle. Péči zakončete vyleštěním srsti vlhkou jelenicí.

Kartáčování štěňat s krátkými nebo středními chlupy

Kvůli hustotě srsti, která se skládá z podsady a vrchní vrstvy, je třeba tyto psy kartáčovat častěji – alespoň jednou týdně. Použijte jemný kartáček a pracujte proti srsti, aby se uvolnilo co nejvíce odumřelých chlupů a pokožky a setřela se podsada. Zbytky se dají následně po celém těle odstranit pomocí štětinového kartáče ve směru po srsti.

Na ocas a tlapky lze použít rozčesávací hřeben. Srst hrubosrstých psů je třeba vyčesávat čtyřikrát až pětkrát ročně pomocí vyčesávacího nože a palce. Není to vůbec bolestivé, pokud se to provádí správně ve směru po srsti.

Kartáčování štěňat s dlouhou srstí

Krásné dlouhosrsté kožichy vyžadují každodenní kartáčování. Například u Afgánských chrtů to může zabrat až hodinu denně. Použijte jemný kartáč a pracujte po směru srsti, aby se uvolnily uzly a spleti. Vzhledem k tomu, že chlupy jsou dlouhé, může to tahat za pokožku, takže je třeba dbát na to, aby nedošlo ke zranění štěněte.

Srsti psů s hedvábně jemnými kožichy, jako jsou yorkšírští teriéři a afgánští chrti, dodáte lesk použitím štětinového kartáče.

K odstranění nečistot ze srsti psů s bohatou podsadou, jako je kolie dlouhosrstá, lze použít drátěný kartáč.

Na rozmotání chlupů za hlezny tlap se dá použít rozčesávací hřeben.

Všechny kartáčovací nástroje je třeba po každém použití vyčistit a uložit na suchém místě. Drátěné kartáče proti korozi ochráníte důkladným osušením a otřením hadříkem namočeným v rostlinném oleji.