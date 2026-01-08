Jakou výživu štěně potřebuje
V prvních fázích života jsou výživové potřeby psa velmi odlišné od potřeb zdravého dospělého psa. Správné krmivo by mělo dát vašemu štěněti vše, co potřebuje ke správnému vývoji v klíčových bodech růstu, aniž byste mu museli podávat nějaké doplňky.
Výživa pro jednoměsíční štěňata
V tomto věku potřebuje štěně dostatečně podpořit svou přirozenou obranyschopnost. Mezi 4. a 12. měsícem vstupují štěňata do fáze „bez imunity“, kdy přestává účinkovat ochrana, kterou získali z mateřského mléka, a kdy jejich vlastní imunitní systém ještě není dostatečně vyvinutý a silný. V tomto období jim můžete zajistit výživu obsahující přírodní posilující látky, jako vitamin E a vitamin B. Další živiny, například mananové oligosacharidy, podporují kultury „prospěšných bakterií“ v jejich mnohdy citlivém trávicím systému.
Dvouměsíční štěňata a jejich výživa
Ve dvou měsících je třeba se u vašeho štěněte zaměřit na podporu vývoje kostry. K tomu je zapotřebí vápník a fosfor, obojí v pečlivě regulovaném množství. Tyto látky napomáhají správnému vývoji kostry, což je nezbytný předpoklad pro celkové zdraví psa. A dvojnásob to platí u velkých psů, jejichž kosti musí unést spoustu svalů a tělesných tkání.
Výživa ve čtyřech měsících
Kostra vašeho štěněte se v této fázi stále vyvíjí, proto stále potřebuje výživu s vyváženým obsahem vápníku a fosforu. Štěňata vstřebávají vápník pasivně – jejich tělo nedokáže jeho příjem regulovat. Proto se do šesti měsíců nedokážou bránit proti nadměrnému příjmu. Nadměrný příjem vápníku může mít za následek různé kosterní deformace, proto dodržujte doporučené pokyny: 0,5 g vápníku denně na jeden kilogram tělesné hmotnosti.
Sedmiměsíční štěňata a jejich výživa
Touto dobou vaše štěně začne mohutnět, takže jeho hlavní výživovou potřebou jsou nyní bílkoviny. Musí to však být správný druh vysoce kvalitních a snadno stravitelných bílkovin, které usnadňují jejich tělům vstřebávat a „znovu používat“ aminokyseliny a budovat si zdravou tělesnou tkáň i protilátky.
Poměr bílkovin a kalorií by měl být vyšší ve stravě štěněte než u dospělého psa, protože štěňata rychle rostou. Bez bílkovin mohou trpět sníženou obranyschopností, špatnou pokožkou a srstí a zůstanou nedostatečně vyvinutá. Dávejte pozor na velikost jejich porcí, aby v této klíčové fázi neztloustli.
Výživa pro desetiměsíční štěňata
Psi velmi malých a malých plemen se budou blížit k fázi své dospělosti v 10 měsících věku, zatímco u větších psů je to později. Všichni psi v tomto období potřebují výživovou podporu pro své klouby, zejména však velcí a obří psi, protože jejich svaly budou růst a vyvíjet tlak na kostru. Glukosamin a chondroitin jsou dvě důležité živin. Napomáhají vyživovat chrupavku a nitrokloubní tekutinu, která zajišťuje normální funkci kloubů. Bez nich mohou rostoucí štěňata později v životě trpět problémy s klouby.
Dospělí psi a výživa
Jako dospělý bude váš pes potřebovat pečlivě vyváženou dietu, aby se u něj zabránilo nadváze. Odhaduje se, že více než čtvrtina všech dospělých psů je obézní, což může vyvíjet nepřiměřený tlak na kosti, klouby a orgány a vést ke snížení kvality života psa. Pokud jste v těchto kritických prvních měsících dávali svému štěněti správné, nutričně vyvážené krmivo a dodržovali doporučené porce, v době, kdy dosáhne dospělosti, by ze štěněte měl být zdravý a šťastný pes.
Pokud si nejste jisti, jak nejlépe své štěně krmit tak, aby dostávalo tu nejlepší výživu pro svůj věk a životní styl, promluvte si se svým veterinářem, který vám poradí.
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