Zdraví závisí na aktivitě
Aktivita je velmi důležitá, protože zajišťuje psovi přísun podnětů a pomáhá mu udržet si zdravou hmotnost. Množství pohybu se liší například podle věku, hmotnosti a plemene.
Kolik fyzické aktivity můj pes potřebuje?
Ať už je váš pes stále štěně nebo je dospělý, je důležité zvážit, kolik fyzické aktivity každý den potřebuje. Nikdo vašeho mazlíčka nezná lépe než vy, ale pokud si nejste jisti, jestli se váš pes dostatečně hýbe, zde je několik aspektů, které byste měli zvážit.
Pro začátek vezměte v úvahu plemeno vašeho psa. Různá plemena mají odlišnou úroveň energie a požadavky na aktivitu. Množství aktivity, kterou vaše pes potřebuje, bude záviset také na jeho věku a zdraví. Psi s věkem zpomalují a některé zdravotní obtíže mohou způsobit, že je pro psa nepříjemné nebo dokonce bolestivé pohybovat se tak jako dříve.
Při určování potřebné každodenní úrovně pohybu pro vašeho psa se pro začátek můžete soustředit na to, jak se váš mazlíček chová, když se po procházce vrátíte domů. Je klidnější? Vypadá spokojeně? Pokud ano a pokud vypadá šťastně, když je čas chopit se vodítka a vyrazit ven, děláte to dobře.
Jak často by se měl můj pes hýbat?
Pokud jde o správnou frekvenci fyzické aktivity, je třeba vzít v úvahu věk a zdraví vašeho psa. Mladším psům a větším plemenům může vyhovovat stimulace více než dvakrát denně, zatímco některým starším psům nebo menším plemenům může stačit ranní a večerní procházka.
Možná si myslíte, že štěňata jsou taková koule nekonečné energie, ale příliš mnoho pohybu může být stejně škodlivé jako příliš málo. Jejich potřeby se budou také měnit s tím, jak porostou. U velmi mladých štěňat se zaměřte na krátké procházky a několik her během celého dne. V šesti až osmi měsících bude vaše štěně schopno chodit na delší procházky. Klíčem je připravit štěně na delší cvičení, takže si dávejte hodně přestávek (a udělejte si čas i na zdřímnutí!).
V tom, kolikrát denně můžete se svým dospělým psem vyrazit na procházku, bude hrát významnou roli váš každodenní program. Jako další cvičení, které skvěle pobaví vás i vašeho psa, může fungovat třeba házení míče po zahradě. Obecně je klíčem k zachování spokojenosti a zdraví vašeho mazlíčka pravidelná a příjemná aktivita.
Jak najít aktivitu, která vás oba bude bavit
Je důležité, aby cvičení psa bylo příjemnou aktivitou pro vás oba. Víme, že život (a počasí) může někdy překazit plán vzít psa na kvalitní a dlouhou procházku. V takových případech ale můžete využít různé alternativy.
I při hře na zahradě nebo doma může váš pes objevovat nové pachy, skvěle se procvičit a užít si legraci. A při házení míče v parku nebo na pláži si můžete pořádně zacvičit oba, zvlášť pokud investujete do jednoduchého odpalovače míčů nebo si vezmete tenisovou raketu, díky kterým se energičtí psi proběhnou za míčem dál.
Pokud má váš pes rád společnost jiných psů, zkontaktujte se s dalšími majiteli nebo se podívejte, jaké existují ve vašem okolí skupiny pro venčení psů nebo psí sportoviště. Účast na různých akcích dá vám i vašemu psovi vynikající příležitost seznámit se s novými psy i lidmi.
Hry pro psa vhodné do interiéru
Nabízíme dva jednoduché, ale účinné nápady, které psovi přinesou krátkou fyzickou aktivitu a bezpochyby potěší i vás.
Klasická dětská hra, kterou psi zbožňují, je hra na schovávanou. Ať už se rozhodnete použít některou z oblíbených hraček psa nebo se schováte vy sami, pes se na hru bude plně soustředit a procvičí si smysly i v těch nejklidnějších dnech.
Alternativou ke schovávání hračky je jednoduchá hra, při které schováváte pamlsky. Je dobré mít jistotu, že do stravy nepřidáváte prázdné kalorie. Schovávejte proto raději místo pamlsků granule z pravidelné odvážené dávky.