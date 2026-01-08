Tlustý pes: Co pomůže
Během formačních období bude vaše štěně růst velmi rychle, proto je důležité jeho hmotnost účinně řídit. Nebudete-li na jeho stravu a chování důsledně dohlížet, může z obézního štěněte snadno vyrůst obézní dospělý pes.
Psi jsou přirozeně energická zvířata a svou energii získávají z tuků. Pokud jich ovšem mají ve stravě příliš mnoho a zároveň nevyvíjejí dostatek aktivity, začne jejich hmotnost nezdravě růst. Hmotnost, kterou nosí navíc, vyvíjí tlak na jejich kostru, což vede k problémům s klouby a k většímu zatížení důležitých orgánů. Udržíte-li tedy svého psa při zdravé hmotnosti a v dobré kondici, pomůžete mu k vyšší kvalitě života.
Jak řídit hmotnost štěněte
Postarejte se, abyste svému štěněti dávali nutričně vyvážené krmivo, které mu poskytne správnou kombinaci prvků a správný poměr tuků a bílkovin, a tedy mu pomáhá růst, aniž by nabíralo nadbytečnou hmotnost.
Zaveďte návyk na krmení: krmte štěně vždy na stejném místě, ze stejné misky, ve stejnou denní dobu. Snáze tak pochopí, kdy a kde je čas krmení a upraví si podle toho stravovací návyky.
Podávejte mu malé, ale pravidelné porce přesně určeného množství. Začněte třemi jídly denně, a jakmile štěně dokončí fázi růstu, snižte tento počet na dvě jídla denně. Časté malé porce rozdělí jejich energetický příjem na celý den a snáze se tráví.
Co nejdříve, již od dvou měsíců, nechte štěně prozkoumávat prostředí, ve kterém žije. Potřebuje si na ně zvyknout, aby si mohlo s jistotou hrát a vydávat energii. Zpočátku byste ho měli vést a na hru vždy dohlížet, obzvlášť v přítomnosti dětí.
Pravidelně štěně važte a podle pokynů uvedených na jeho krmivu mu upravujte porce. To je důležité zejména u menších psích plemen, jejichž růstový spurt je rychlejší než u větších psů, a proto bude možná nezbytné upravovat porce častěji.
Nabídněte štěněti hračky, s nimiž si může hrát. Podpoříte tak jeho aktivní chování. Lepenkové krabice jsou vždy zárukou zábavy a gumové hračky dlouho vydrží. Vybírejte takové, které jsou dvakrát větší než jeho ústní dutina, aby se nezadávilo nebo drobné předměty nespolklo.
Co nedělat, chcete-li mít hmotnost svého štěněte pod kontrolou
Nejednejte se štěnětem jako s člověkem. Psi nepotřebují ve své stravě rozmanitost – držte se jednoho druhu nutričně vyváženého krmiva a dodržujte pravidelnou rutinu, aby byly pro psa vše jednoduché a srozumitelné.
Nekrmte ho zbytky od stolu, protože ty mohou výrazně zvýšit množství energie (a tuku), které pak štěně přijímá. Můžete tím také štěně podporovat ve špatném chování, jako je žebrání u stolu.
Důležité je, aby štěně snědlo své „hlavní“ jídlo. Proto mu nedávejte "na ochutnání" pamlsky. Bylo by to kontraproduktivní - štěně by mohlo začít odmítat krmení, protože by si myslelo, že dostane pamlsek.
Štěně nepřekrmujte. Chuť štěněte k jídlu se bude s věkem lišit, ale nebuďte v pokušení přidat mu další krmení, pokud všechno sní, ani mu nedávejte jídlo v různé hodiny, pokud nedojí některé předchozí jídlo. Štěně jí, když je hladové, a malé, časté porce krmení znamenají, že bude mít možnost utišit svůj hlad později.
Ačkoli to může být obtížné, je zásadní držet se doporučení o jídle a výcviku štěněte, aby se předešlo zdravotním problémům v pozdějším životě psa. Postupujte podle těchto pokynů, dbejte na správné krmení štěněte a věnujte spoustu času hře s ním – tím mu zajistíte nejlepší možný start do života.
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