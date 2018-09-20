¿La comida para mi gato o perro es nutritiva?
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Para vivir una vida larga y saludable, los perros y los gatos necesitan una nutrición correcta. Sin embargo, como dueño de una mascota, puede ser difícil saber si la comida que le estás dando satisface todas sus necesidades. Por lo tanto, si te preocupa que tu gato o perro desarrolle una deficiencia de nutrientes esenciales, estos son algunos factores que debés tener en cuenta.
¿Cuáles son los alimentos nutritivos para las mascotas?
Cuando evaluás alimentos saludables para perros o gatos, tenés que considerar algo más que los ingredientes que contienen.
Se puede lograr una dieta completa y equilibrada de varias maneras, usando ingredientes de una amplia gama de fuentes: proteínas animales, proteínas vegetales y cereales, entre otras.
Todos estos ingredientes pueden ofrecer vitaminas, proteínas, minerales y grasas esenciales para perros y gatos. Son los nutrientes proporcionados por la combinación de ingredientes y, quizás más importante, la forma en que se incorporan en la comida para mascotas, lo cual resulta lo más importante.
De hecho, es posible crear el mismo perfil de nutrientes combinando ingredientes muy diferentes. Por ejemplo, el pollo y el puré de papas tienen un perfil de nutrientes muy similar al del arroz, los frijoles y el tofu. Aunque se trata de dos comidas muy diferentes, son muy similares en el contenido de nutrientes.
Lo importante no es tanto los ingredientes que incluye la comida, sino los nutrientes que obtiene tu gato o perro de estos ingredientes. En pocas palabras, un buen perfil nutricional es aquel que ofrece lo que necesita tu mascota.
¿La comida para mi gato o perro es digerible?
Esto revela otro factor muy importante cuando se trata de evaluar la comida saludable para perros y gatos: la digestibilidad.
La digestibilidad se refiere a la facilidad de un alimento para que sea digerido y absorbido por una mascota. Por ejemplo, un ingrediente puede ser rico en nutrientes, pero difícil de digerir para un gato o un perro. Esto significa que los intestinos del animal absorben menos nutrientes y, en consecuencia, menos nutrientes terminarán en el torrente sanguíneo.
Podrías preparar una combinación de ingredientes que parezca muy nutritiva, pero si la comida para mascotas no es digerible, no se obtendrán ni absorberán los nutrientes esenciales que tu gato o perro necesita.
Hay varios factores que pueden determinar la digestibilidad. Estos incluyen la composición de la fórmula, en términos del tipo y la proporción de los diferentes ingredientes, así como la calidad de los ingredientes.
La forma en que se muelen y cocinan los ingredientes también puede tener un gran impacto en la digestibilidad. Por ejemplo, el maíz en su forma cruda tiene una capa exterior fibrosa, pero cuando se muele y se cocina correctamente, el centro queda expuesto, lo que facilita la digestión de los nutrientes beneficiosos para los perros y gatos.
Del mismo modo, el sobrecalentamiento durante el proceso de producción de la carne y los subproductos animales puede provocar una disminución de la digestibilidad y una menor biodisponibilidad de ciertos aminoácidos. Esto significa que se digiere y se absorbe menos proteína.
Entonces, ¿cómo puedes saber si la dieta de tu mascota es digerible y si está obteniendo los nutrientes que necesita? Una manera es revisar sus heces; en general, los perros y gatos deben excretar heces formadas, pero no demasiado endurecidas una o dos veces al día. Si tu mascota produce menos heces o las heces tienen una consistencia diferente, puede que exista un problema en la digestibilidad. Si debe realizar un esfuerzo para defecar, también podría ser una señal de problemas de digestión.
Como siempre, debes consultar al veterinario si tienes alguna inquietud sobre la salud intestinal de tu mascota; él te podrá sugerir una dieta que sea digerible para tu perro o gato.
Riesgos de deficiencias nutricionales en perros y gatos
Cada nutriente, incluidas las vitaminas y los minerales, desempeña un papel en la función corporal de tu gato o perro. Es por eso que las deficiencias nutricionales pueden tener consecuencias devastadoras.
Por ejemplo, la falta de vitamina A en la dieta puede provocar problemas oculares, enfermedades de la piel e incluso complicaciones pulmonares. Asimismo, una deficiencia de calcio puede disminuir el contenido mineral óseo, lo que da como resultado huesos más blandos e incluso fracturas.
Por eso es tan importante asegurarse de que la comida que le des a tu mascota satisfaga sus necesidades nutricionales específicas.
Prioriza las necesidades individuales de tu mascota
Se debe elegir un perfil dietario óptimo en función de las necesidades de la mascota, la raza, la etapa de la vida, el estilo de vida, las preferencias individuales y el estado de salud. A partir de allí, se deben obtener ingredientes de alta calidad y alta digestibilidad que se puedan combinar para ajustarse al perfil nutricional deseado. Esto es lo que llamamos un enfoque basado en nutrientes.
Este método garantiza que la comida para mascotas proporcione suficiente energía, con las cantidades adecuadas de proteínas, grasas y carbohidratos para la mascota. También significa que se satisfacen las demandas nutricionales del desarrollo y el mantenimiento físico saludable, con aminoácidos, vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales.
Las mascotas con enfermedades, como problemas de la piel o trastornos urinarios, pueden requerir un tratamiento específico, con niveles precisos de antioxidantes, fibra y prebióticos. Otros pueden beneficiarse de formulaciones de cuidado especial, con nutrientes muy específicos limitados o agregados para respaldar problemas particulares de salud.
En Royal Canin siempre abogamos por un enfoque basado en nutrientes. Así es como desarrollamos una nutrición precisa para gatos y perros de todos los requisitos nutricionales individuales. Para obtener más información, explora nuestra gama de productos de nutrición para mascotas o consulta a tu veterinario.
Enfoque de Royal Canin para la nutrición
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