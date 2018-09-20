¿La comida para mi gato o perro es nutritiva?

Hay varios factores que pueden determinar la digestibilidad. Estos incluyen la composición de la fórmula, en términos del tipo y la proporción de los diferentes ingredientes, así como la calidad de los ingredientes.

La forma en que se muelen y cocinan los ingredientes también puede tener un gran impacto en la digestibilidad. Por ejemplo, el maíz en su forma cruda tiene una capa exterior fibrosa, pero cuando se muele y se cocina correctamente, el centro queda expuesto, lo que facilita la digestión de los nutrientes beneficiosos para los perros y gatos.

Del mismo modo, el sobrecalentamiento durante el proceso de producción de la carne y los subproductos animales puede provocar una disminución de la digestibilidad y una menor biodisponibilidad de ciertos aminoácidos. Esto significa que se digiere y se absorbe menos proteína.

Entonces, ¿cómo puedes saber si la dieta de tu mascota es digerible y si está obteniendo los nutrientes que necesita? Una manera es revisar sus heces; en general, los perros y gatos deben excretar heces formadas, pero no demasiado endurecidas una o dos veces al día. Si tu mascota produce menos heces o las heces tienen una consistencia diferente, puede que exista un problema en la digestibilidad. Si debe realizar un esfuerzo para defecar, también podría ser una señal de problemas de digestión.

Como siempre, debes consultar al veterinario si tienes alguna inquietud sobre la salud intestinal de tu mascota; él te podrá sugerir una dieta que sea digerible para tu perro o gato.

Riesgos de deficiencias nutricionales en perros y gatos

Cada nutriente, incluidas las vitaminas y los minerales, desempeña un papel en la función corporal de tu gato o perro. Es por eso que las deficiencias nutricionales pueden tener consecuencias devastadoras.

Por ejemplo, la falta de vitamina A en la dieta puede provocar problemas oculares, enfermedades de la piel e incluso complicaciones pulmonares. Asimismo, una deficiencia de calcio puede disminuir el contenido mineral óseo, lo que da como resultado huesos más blandos e incluso fracturas.

Por eso es tan importante asegurarse de que la comida que le des a tu mascota satisfaga sus necesidades nutricionales específicas.