¿A qué edad reciben las primeras PIF de refuerzo los gatitos?

El primer refuerzo de las vacunas básicas se administra entre las 12 y las 16 semanas de edad.

Esta inyección de refuerzo inicial servirá para lo siguiente:

Gripe felina: tanto el herpesvirus felino (FHV) como el calicivirus felino (FCV)

Virus de la panleucopenia felina (FPV)

Virus de la leucemia felina (FeLV)

¿Mi gatito puede salir al exterior antes de que haya recibido el primer refuerzo?

Los gatitos solo se consideran vacunados cuando han recibido, al menos, dos PIF, incluido el primer refuerzo entre las 12 y 16 semanas de edad. Después de este punto están protegidos contra las enfermedades que abarcan las vacunas.

En teoría, no se les debe permitir salir al exterior hasta que hayan recibido la segunda inyección. Sin embargo, desde el punto de vista del comportamiento, es muy importante que un gatito de esta edad se enfrente a diferentes situaciones para asegurarnos de que se convierta en un adulto que sepa sociabilizar.

Por lo tanto, los gatitos que aún no han recibido su segunda inyección pueden salir, pero solo en lugares donde el riesgo de infección sea bajo, como su propio jardín.

Si querés que tu gatito sea un gato de interior, esto no es algo por lo que tengas que preocuparte necesariamente.

¿Mi gatito recibirá alguna otra inyección en este momento?

Si el veterinario lo considera necesario, este es el momento adecuado para administrar la primera vacuna contra la rabia. Esto siempre depende del estilo de vida que tendrá tu gatito y de si pensás viajar al extranjero con él.

¿Qué otras PIF de refuerzo recibirá mi gatito?

Tu gatito necesitará un refuerzo periódico un año después de la segunda inyección, y anualmente después de eso. Si tu gatito recibió vacunaciones no básicas en un principio, también tendrá que recibir las PIF de refuerzo para dichas vacunas.

El veterinario recomendará y establecerá un calendario de vacunación adecuado para las necesidades específicas de tu gato.

¿Mi gato recibirá los mismos refuerzos todos los años?

No necesariamente. La inmunidad contra diferentes enfermedades y virus dura distintos períodos de tiempo. Esto significa que tu gato no tendrá las mismas PIF de refuerzo cada año.

Esto se basará en lo siguiente:

El tipo de vacuna que se use

La edad de tu gato

Cualquier riesgo de epidemias locales

Cualquier cambio en la ley actual

Tu veterinario sabrá qué refuerzos necesitará y te explicará contra qué enfermedades lo estarán vacunando en cada consulta.

¿Mi veterinario me dirá cuando se deberán aplicar las vacunas de refuerzo?

Tu veterinario deberá enviarte recordatorios para asegurarse de que te acuerdes de reservar una cita para las PIF de refuerzo de tu gatito. Siempre es bueno anotar cuándo se aplicará la vacuna, en lugar de solo confiar en el recordatorio de la veterinaria.

Si tenés alguna pregunta sobre las primeras vacunas de tu gatito o sus PIF de refuerzo, es importante que te pongas en contacto con el veterinario.