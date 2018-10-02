¿Qué es la peritonitis infecciosa felina?

La peritonitis infecciosa felina (PIF) es una enfermedad mortal que sufren los gatos y gatitos. La PIF ocurre en una proporción muy pequeña de gatos o gatitos, y es causada por un virus común llamado coronavirus felino.

¿Qué es el coronavirus felino?

El coronavirus felino es un virus que se contagia a los gatos a través del contacto con heces infectadas.

Esto puede ocurrir cuando se asean entre sí o cuando comparten bandejas sanitarias, platos de comida o implementos de aseo.

¿Cómo causa el coronavirus felino la peritonitis infecciosa felina?

Hay dos tipos principales de coronavirus felinos que afectan a gatos y gatitos:

Coronavirus entérico

Coronavirus que causa la PIF

El llamado coronavirus "entérico" se limita principalmente a los intestinos. Se multiplica allí y puede causar diarrea; esto es particularmente probable en los gatitos, sobre todo cuando viven en comunidades con otros gatos.

El coronavirus que causa la PIF actualmente se considera una forma mutante del coronavirus entérico. Los científicos aún no saben cómo un coronavirus relativamente benigno se convierte en la mortal PIF.

¿Qué le sucede a un gato infectado con PIF?

Los gatos con PIF pueden sufrir lo siguiente:

Líquido en el tórax o abdomen: esto se denomina PIF "húmedo".

Crecimientos nodulares (granulomas) en los órganos internos: esto se denomina PIF "seco".

¿Cuáles son los síntomas de la infección por PIF?

Un gato o gatito que tiene PIF presentará diversos síntomas, como los siguientes:

Fiebre

Vómitos

Pérdida del apetito

Diarrea

Convulsiones

Can a vet test whether my cat has FIP?

Hoy en día, los veterinarios tienen acceso a técnicas específicas que les permiten detectar la presencia de coronavirus. Sin embargo, este análisis no distingue entre el coronavirus en los intestinos y el coronavirus que causa la PIF.

Esto significa que no existe tal cosa como una prueba específica para la PIF.

¿Cuándo realizará estos exámenes un veterinario?

Un veterinario realizará este examen a fin de establecer un diagnóstico para un gato enfermo.

El veterinario siempre interpretará estos exámenes cuidadosamente analizando otros diversos factores, como el entorno del gato o gatito, cualquier signo clínico y cualquier otro examen que se haya realizado.

¿Existe alguna vacuna contra la PIF?

Existe una vacuna disponible para la peritonitis infecciosa felina, pero su eficacia sigue siendo controvertida.

Todos los gatitos deben recibir la vacunación antirrábica (obligatoria) y vacunas básicas, como las siguientes:

Complejo respiratorio felino: tanto el herpesvirus felino (FHV) como el calicivirus felino (FCV)

Virus de la panleucopenia felina (FPV)

Virus de la leucemia felina (FeLV)

Como la vacuna para la PIF no está incluida en la categoría principal, no se administrará a todos los gatitos o gatos.

Para entender qué vacunas requerirá tu nuevo gatito, es importante que hables con su veterinario. Él te podrá hacer algunas recomendaciones según el estilo de vida del gato, analizando varios factores como si sale al patio y si está en contacto con otros gatos.

Si te preocupa la salud de tu gatito o si tenés alguna pregunta sobre qué vacunas debería recibir, no dejes de hablar con su veterinario.