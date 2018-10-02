¿Mi gatito cuándo se convierte en gato?
Desde sus primeros días de vida, tu gatito se desarrollará a un ritmo rápido. Pero ¿cuándo se convierten en un gato y dejan de ser un gatito, y cuáles son los pasos que siguen para convertirse en gatos?
La vida de un gato
En los meses iniciales, tu gatito crecerá muy rápido y sociabilizará con su madre y el resto de la camada. El aumento de peso es significativo durante este tiempo. Alrededor de los cuatro o cinco meses, tu gatito ganará 100 gr por semana. También empezará a dormir menos y jugará más.
Los pasos para que tu gatito se convierta en un gato
Cuando cumpla una semana, tu gatito habrá abierto los ojos y se estará amamantando de su madre. También ganará entre 10 y 30 gr de peso al día, por lo que pesarlos a diario es esencial para controlar su salud. A las dos semanas, salen sus dientes de leche y hace sus primeros intentos por ponerse de pie.
Después de un mes, tu gatito jugará activamente (es parte de su sociabilización y muy importante a medida que se convierte en un gato adulto) y podrás comenzar a destetarlo para introducir alimentos sólidos nutricionalmente adecuados. Una vez que hayan transcurrido dos meses, debe terminar el destete y ser completamente independiente de su madre para obtener su nutrición.
Entre los tres a seis meses, tu gatito crecerá y desarrollará músculos y huesos fuertes, y sólidas habilidades sociales. Necesita un alimento rico en energía, ya que tiene tres veces el requerimiento de energía de los gatos adultos, pero sus dientes de leche aún no han sido reemplazados por dientes adultos, por lo que la comida debe ser fácil de comer. Dormirá como un gato adulto, de 13 a 16 horas cada día.
Las etapas finales de tu gatito para convertirse en un gato
Después de un año, tu gatito se habrá convertido en un gato adulto. En esta etapa de adulto joven, será lúdico y estará completamente socializado, sano, con un pelaje brillante, un esqueleto y músculos fuertes, y excelentes reflejos de caza.
Comprender el proceso mediante el cual tu gatito se convierte en un gato adulto significa que podrás brindarle el apoyo adecuado según sus necesidades alimenticias, comportamiento y vida familiar. Si tienes alguna duda de que tu gatito no está progresando de la manera correcta, consulta a tu veterinario.
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