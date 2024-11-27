Boston Terrier
Los Boston Terrier son perros animados y muy inteligentes que disfrutan de una merecida reputación como grandes compañeros.
Acerca del Boston Terrier
Los Boston Terriers transmiten determinación, fuerza y actividad, al moverse con libertad y gracia.
Alertas y afables, los Boston Terriers son perros amistosos y amorosos, fácilmente reconocibles por su distintivo pelaje blanco y negro, el cual les da ese efecto de "esmoquin".
Fuente: hechos y características clave obtenidos de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)
Rasgos específicos de la raza
Categoría de tamaño: Pequeño
Esperanza de vida promedio: 13–15 años
Amistoso / Animado / Inteligente / Apacible
Hechos clave
Requiere aseo moderado
No es esencial tener jardín
Necesita poco entrenamiento
No es esencial tener jardín
Necesita poco entrenamiento
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