Boston Terrier

Los Boston Terriers transmiten determinación, fuerza y actividad, al moverse con libertad y gracia.

Alertas y afables, los Boston Terriers son perros amistosos y amorosos, fácilmente reconocibles por su distintivo pelaje blanco y negro, el cual les da ese efecto de "esmoquin".

Fuente: hechos y características clave obtenidos de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)