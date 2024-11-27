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Boston Terrier

Los Boston Terrier son perros animados y muy inteligentes que disfrutan de una merecida reputación como grandes compañeros.
Boston Terrier adult in black and white

Acerca del Boston Terrier

Los Boston Terriers transmiten determinación, fuerza y actividad, al moverse con libertad y gracia.

Alertas y afables, los Boston Terriers son perros amistosos y amorosos, fácilmente reconocibles por su distintivo pelaje blanco y negro, el cual les da ese efecto de "esmoquin".

Fuente: hechos y características clave obtenidos de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)

Rasgos específicos de la raza

Categoría de tamaño: Pequeño
Esperanza de vida promedio: 13–15 años

Amistoso / Animado / Inteligente / Apacible

Hechos clave

Requiere aseo moderado
No es esencial tener jardín
Necesita poco entrenamiento

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