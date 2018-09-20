¿Cómo se tratan los problemas urinarios en perros?

¿Qué hará el veterinario con respecto a los trastornos urinarios de mi perro?

Tu veterinario realizará un examen exhaustivo del perro, incluso hablará con vos sobre su conducta con relación a la ingesta de líquidos y la micción. El veterinario puede preguntarte con qué frecuencia orina tu perro o qué hace cuando orina. Esto ayudará al profesional a establecer cuáles podrían ser algunas de las causas. El veterinario puede pedirte una muestra de la orina de tu perro para examinarla. Esto también puede ir acompañado de radiografías y análisis de sangre, para ayudar a establecer la causa del problema.

Una vez que tu mascota se haya diagnosticado, el veterinario te explicará qué tratamiento recomienda. Algunas enfermedades urinarias graves, como las "piedras" que bloquean el flujo de la orina, pueden requerir una cirugía o el uso de un catéter para aliviar la molestia del animal. Otros problemas pueden significar que tu perro tenga que tomar antibióticos o hacer una dieta terapéutica específica para enfermedades del tracto urinario inferior.

Instrucciones para ayudar a controlar las alteraciones urinarias de tu perro en casa

Es probable que el veterinario te sugiera que adaptes el estilo de vida y la dieta de tu perro para ayudarlo a mejorar su salud urinaria.

Es muy importante que tu perro tenga acceso a abundante agua fresca y limpia, y que lo alientes a beber con frecuencia. Esto puede ayudarlo a diluir la orina, además de hacer que orine con más frecuencia y "limpie" su sistema.

La comida de tu perro también puede seleccionarse específicamente para ayudar a mejorar el funcionamiento saludable del sistema urinario. En particular, existen dietas terapéuticas especiales para mejorar la salud del tracto urinario mediante la disolución de ciertos tipos de cálculos y la prevención de su reaparición. Estas fórmulas ayudan a diluir la orina e influyen en la composición mineral y el pH de la orina del perro.

Las alteraciones urinarias pueden ocasionarle molestias al perro, así como repercusiones en la salud a largo plazo. Asegurate de consultar al veterinario ante la primera señal de un problema. Este podrá aconsejarte sobre el mejor curso de acción.