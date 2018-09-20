¿Cómo debo cuidar a mi perro de edad avanzada?

A medida que tu perro envejezca, empezarás a notar cambios físicos y de conducta que tenés que tratar si querés que tu perro siga teniendo una buena calidad de vida. Hay formas sencillas de lograrlo, desde el ejercicio hasta la dieta.

Cómo influyen la raza y el tamaño en el envejecimiento

No todos los perros tienen la misma esperanza de vida. Esta depende de la genética, el estilo de vida, la raza y el tamaño. Los perros más pequeños (aquellos con menos de 10 kilos) viven alrededor de 12 años, mientras que los perros más grandes, de más de 45 kilos, suelen vivir entre siete y ocho años. El proceso de envejecimiento también comienza antes en los perros más grandes y, por lo tanto, cada perro puede considerarse adulto mayor a una edad diferente.

Cada raza y tamaño de perro tiene problemas específicos relacionados con la edad. Por ejemplo, los perros pequeños suelen tener problemas de corazón. La dieta de tu perro debe tener en cuenta estas diferencias y proporcionarle la combinación específica de nutrientes para abordar sus problemas de salud.

Cómo evitar el estrés en tu perro de edad avanzada

Una de las consideraciones más importantes que tenés que plantearte cuando cambies la rutina de tu perro es no causarle un estrés innecesario. A medida que los perros envejecen, pueden exhibir cambios de comportamiento como incontinencia, cambios en los hábitos de sueño y disminución de la interacción con los dueños. Los cambios bruscos o rápidos en su rutina pueden exacerbar estos problemas, así que asegurate de hacer los ajustes gradualmente.