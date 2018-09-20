¿Cómo debo cuidar a mi perro de edad avanzada?
A medida que tu perro envejezca, empezarás a notar cambios físicos y de conducta que tenés que tratar si querés que tu perro siga teniendo una buena calidad de vida. Hay formas sencillas de lograrlo, desde el ejercicio hasta la dieta.
Cómo influyen la raza y el tamaño en el envejecimiento
No todos los perros tienen la misma esperanza de vida. Esta depende de la genética, el estilo de vida, la raza y el tamaño. Los perros más pequeños (aquellos con menos de 10 kilos) viven alrededor de 12 años, mientras que los perros más grandes, de más de 45 kilos, suelen vivir entre siete y ocho años. El proceso de envejecimiento también comienza antes en los perros más grandes y, por lo tanto, cada perro puede considerarse adulto mayor a una edad diferente.
Cada raza y tamaño de perro tiene problemas específicos relacionados con la edad. Por ejemplo, los perros pequeños suelen tener problemas de corazón. La dieta de tu perro debe tener en cuenta estas diferencias y proporcionarle la combinación específica de nutrientes para abordar sus problemas de salud.
Cómo evitar el estrés en tu perro de edad avanzada
Una de las consideraciones más importantes que tenés que plantearte cuando cambies la rutina de tu perro es no causarle un estrés innecesario. A medida que los perros envejecen, pueden exhibir cambios de comportamiento como incontinencia, cambios en los hábitos de sueño y disminución de la interacción con los dueños. Los cambios bruscos o rápidos en su rutina pueden exacerbar estos problemas, así que asegurate de hacer los ajustes gradualmente.
Ejercicio en perros de edad avanzada
Los problemas cardiovasculares pueden empezar a afectar a los perros mayores, lo que reduce su rendimiento cardíaco. Su nivel de actividad debe coincidir con esta capacidad reducida; de lo contrario, pueden desarrollarse problemas cardíacos.
La artrosis y los problemas en las articulaciones son comunes en los perros de edad avanzada y pueden empeorar si el animal tiene sobrepeso. Si tu perro tiene dificultades para subir ciertas escaleras, es bueno que consideres instalar una rampa o una alfombra para que se mantenga firme en los pisos de baldosas o madera. La natación es un ejercicio excelente para los perros mayores que pueden tener problemas en las articulaciones.
La dieta de un perro de edad avanzada
La capacidad de tu perro para oler y saborear puede reducirse a medida que envejece. Asegurate de mantener sustancias o alimentos tóxicos fuera de su alcance, por si acaso.
Los requerimientos de energía de los perros mayores son aproximadamente entre un 10 y un 20 % menos que los de perros más jóvenes, por lo que podés adaptar el tamaño de sus comidas para evitar cualquier aumento de peso innecesario. La alimentación que es más baja en grasas pero, igualmente, muy apetecible resulta una buena opción para los perros mayores, ya que los alienta a comer y evita el consumo excesivo.
La comida de un perro de edad avanzada también debe incluir nutrientes específicos para mantener su salud durante el proceso de envejecimiento; por ejemplo:
- Ácidos grasos omega 3 de cadena larga, que pueden colaborar con un funcionamiento saludable del corazón.
- Una selección de nutrientes activos con beneficios demostrados para la salud de las articulaciones.
- Niveles más bajos de fósforo para lograr un buen funcionamiento de los riñones.
La salud de un perro de edad avanzada
Los controles de salud regulares son una forma clave de detectar enfermedades relacionadas con la edad en una etapa temprana y brindarle la mejor atención posible a tu perro. También podés mantener a tu perro saludable en casa mediante el cepillado regular de los dientes, para evitar la acumulación de placa que puede causar gingivitis. Además, podés incluir tratamientos de baño y aseo.
Algunos síntomas que pueden parecer simples signos de envejecimiento pueden ser indicadores de una enfermedad subyacente, por lo que es importante que consultes al veterinario si notás que la apariencia o la conducta de tu perro cambian. El veterinario con gusto te aconsejará sobre el mejor curso de acción.
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