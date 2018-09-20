Cómo ayudar a tu perro a ganar peso

Si tu perro se sometió recientemente a una cirugía o estuvo enfermo, es posible que haya perdido una cantidad importante de peso. Hacer que vuelva a un peso saludable es importante para el funcionamiento eficaz de sus órganos vitales, pero ¿cuál es la mejor manera de hacerlo?

¿Qué significa un peso saludable para tu perro?

Cada perro tiene un peso saludable ligeramente diferente, que se basa en su edad, raza y sexo. El veterinario podrá aconsejarte sobre el peso ideal de tu perro y la cantidad de peso que tendrá que subir para alcanzar este objetivo. Es importante que obtengas esta información de parte del veterinario, ya que puede ser fácil sobrealimentar a tu perro y dejar que llegue a un exceso de peso sin querer.

Como guía, si tu perro tiene un peso saludable, deberías poder sentirle las costillas al tocarle el cuerpo, pero estas no deberían ser prominentes ni visibles desde lejos. Si las costillas u otros huesos, como la pelvis, son visibles desde la distancia, tu perro está por debajo del peso adecuado.

Apoyo para el sistema digestivo de tu perro durante el aumento de peso

Después de un período de convalecencia o enfermedad, el sistema digestivo de tu perro estará particularmente sensible. Es esencial no "sobrecargar" su tubo digestivo cuando lo ayudes a subir de peso, ya que esto podría causarle malestar estomacal, vómitos o diarrea.

Una de las partes más importantes del sistema digestivo de tu perro es su intestino delgado. Allí es donde se absorben los nutrientes de los alimentos que consume el perro, para que los utilicen sus órganos. También es el hogar de la microflora, las bacterias "beneficiosas" que contribuyen a la salud intestinal, y del mayor número de células inmunitarias de su cuerpo. Por estas razones, es clave que cualquier dieta para subir de peso que le administres a tu perro mantenga la salud de este órgano y del tracto digestivo en conjunto, sin ejercer una presión indebida sobre este.