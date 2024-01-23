Ya sea que tu perro sea un cachorro o un adulto, es importante considerar cuánto ejercicio necesita todos los días. Nadie conoce a tu mascota mejor que tú, pero si te preguntas si tu perro está haciendo suficiente ejercicio, aquí hay algunos puntos útiles que debes considerar.

Un punto de partida es considerar la raza de tu perro; diferentes razas tendrán diferentes niveles de energía y requisitos de ejercicio. Del mismo modo, la cantidad de actividad que necesita tu perro dependerá de su edad y estado de salud. Los perros se vuelven más lentos con la edad, y algunas condiciones de salud pueden hacer que sea incómodo o incluso doloroso para tu perro hacer ejercicio como lo hacía antes.



Puedes comenzar a calcular cuánto ejercicio necesita tu perro cada día observando cómo se comporta tu mascota cuando llega a casa después de un paseo. ¿Están más tranquilos? ¿Parecen contentos? Si es así, y si están contentos cuando llega el momento de tomar la delantera y salir al aire libre, lo has hecho bien.