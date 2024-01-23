La salud depende de la actividad
La actividad es clave para mantener a tu perro estimulado y en un peso saludable. La cantidad de ejercicio varia basándose en la edad, el peso y la raza.
¿Cuánto ejercicio necesita mi perro?
Ya sea que tu perro sea un cachorro o un adulto, es importante considerar cuánto ejercicio necesita todos los días. Nadie conoce a tu mascota mejor que tú, pero si te preguntas si tu perro está haciendo suficiente ejercicio, aquí hay algunos puntos útiles que debes considerar.
Un punto de partida es considerar la raza de tu perro; diferentes razas tendrán diferentes niveles de energía y requisitos de ejercicio. Del mismo modo, la cantidad de actividad que necesita tu perro dependerá de su edad y estado de salud. Los perros se vuelven más lentos con la edad, y algunas condiciones de salud pueden hacer que sea incómodo o incluso doloroso para tu perro hacer ejercicio como lo hacía antes.
Puedes comenzar a calcular cuánto ejercicio necesita tu perro cada día observando cómo se comporta tu mascota cuando llega a casa después de un paseo. ¿Están más tranquilos? ¿Parecen contentos? Si es así, y si están contentos cuando llega el momento de tomar la delantera y salir al aire libre, lo has hecho bien.
¿Con qué frecuencia debo ejercitar a mi perro?
Cuando se trata de pensar con qué frecuencia debo ejercitar a mi perro, hay una serie de factores a considerar. Los perros son animales juguetones y disfrutan pasar tiempo al aire libre con la oportunidad de caminar, explorar, correr e incluso nadar. El ejercicio regular asegura que tu perro se mantenga en forma, se mantenga activo y se sienta feliz.
La edad y la salud de tu perro son consideraciones importantes cuando se trata de la frecuencia correcta de ejercicio. Los perros más jóvenes y las razas más grandes pueden prosperar con la estimulación de más de dos veces al día, mientras que algunos perros mayores o las razas más pequeñas pueden contentarse con salir a dar un paseo por la mañana y por la noche.
Su rutina diaria jugará un papel importante en la cantidad de veces que puede sacar a pasear a tu perro. Lanzar una pelota por el jardín como ejercicio adicional puede proporcionar un gran entretenimiento, tanto para ellos como para ti. En general, asegúrate de que la actividad que le proporcionas sea regular y agradable es la clave para mantener a tu perro feliz y saludable.
Cómo encontrar una actividad que ambos disfruten
Cuando se trata de ejercitar a tu perro, es importante que sea una actividad agradable para ambos. Sabemos que a veces la vida, y el clima, pueden interponerse en el camino de llevar a tu perro a dar un buen y largo paseo, pero hay alternativas que puede explorar.
Jugar en el jardín o incluso en el interior puedes brindarle a tu perro la oportunidad de explorar diferentes olores, además de ser un gran ejercicio y diversión. Y lanzar una pelota en el parque o en la playa puede brindarles a ambos un entrenamiento completo, especialmente si invierte en un simple lanzador de pelotas o una raqueta de tenis para extender su lanzamiento para perros más enérgicos.
Si a tu perro le gusta socializar, pregúntale a otros responsables de mascotas o consulta lo que sucede en línea con grupos de paseadores de perros o sesiones de deportes caninos en tu área. Los eventos organizados pueden brindarte a ti y a tu perro una excelente oportunidad para socializar, tanto con otros perros como con nuevas personas
Juegos de interior para tu perro
Puede haber muchas razones por las que no puedes sacar a pasear a tu perro. ¿Quizás hace mal tiempo o quizás no te sientes bien? Sea cual sea el motivo, conoces la importancia del ejercicio regular para la salud y la felicidad de tu mascota. Entonces, ¿qué puedes hacer en esos días en los que salir a caminar simplemente no es posible?
Aquí hay dos ideas simples pero efectivas para evocar un ejercicio rápido para tu perro que también le hará sonreír
Las escondidas - es un juego clásico para niños que los perros adoran. Ya sea que elijas usar uno de sus juguetes favoritos o esconderte, este juego mantendrá sus cerebros activos y sus sentidos alerta, incluso en los días más tranquilos.
Una alternativa a esconder un juguete es un simple juego de esconder la golosina. Comprueba que no estás agregando calorías vacías a su dieta regular tomando algunas de sus croquetas racionadas diarias para esconderlas, en lugar de golosinas adicionales
Un peso saludable no solo se mide en una báscula
Pesar a tu perro no es la única forma de saber si tiene sobrepeso. Puedes averiguar si tu perro esta en un peso saludable preguntándole a tu veterinario como utilizar el Puntaje de Condición Corporal.
Las porciones saludables son más pequeñas de lo que se cree
Muchos dueños de mascotas creen que su perro necesita más alimento de lo que realmente requiere. Por esto, muchos perros son sobrealimentados, lo que puede causar un aumento de peso y generar otros problemas de salud.