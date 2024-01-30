Un crecimiento saludable dura para toda la vida

Cuando se trata de orientar sobre cuánto ejercicio necesita un cachorro, es muy difícil dar una respuesta precisa. La simple verdad es que la cantidad de ejercicio que debe tener un cachorro depende de cada cachorro individual.

Sin embargo, como punto de partida, considera el tamaño y el tipo de raza de tu perro. Los perros más pequeños tienden a madurar hasta la edad adulta entre los 6 y los 12 meses y, por lo tanto, pueden tolerar mayores niveles de ejercicio a una edad más temprana. El ejercicio de los cachorros que se convertirán en perros más grandes debe controlarse cuidadosamente durante un período de tiempo más largo: pueden crecer rápidamente pero maduran lentamente. No alcanzarán la edad adulta hasta que tengan entre 18 y 24 meses.



Siempre ten cuidado de buscar signos de cansancio o incluso agotamiento en los cachorros. Pueden comenzar a sentirse incómodos o doloridos con demasiado esfuerzo, lo que puede quitarle la diversión a su juego. Si vez que tu cachorro comienza a cansarse, deténganse hoy y hagan un poco menos mañana. Pronto se pondrán al día.