Un crecimiento saludable dura para toda la vida
Perder peso es más difícil que prevenir el aumento de peso en primer lugar, así que es importante que los hábitos saludables y los comportamientos sean establecidos desde el día uno.
¿Cuánto ejercicio necesita un cachorro todos los días?
Cuando se trata de orientar sobre cuánto ejercicio necesita un cachorro, es muy difícil dar una respuesta precisa. La simple verdad es que la cantidad de ejercicio que debe tener un cachorro depende de cada cachorro individual.
Sin embargo, como punto de partida, considera el tamaño y el tipo de raza de tu perro. Los perros más pequeños tienden a madurar hasta la edad adulta entre los 6 y los 12 meses y, por lo tanto, pueden tolerar mayores niveles de ejercicio a una edad más temprana. El ejercicio de los cachorros que se convertirán en perros más grandes debe controlarse cuidadosamente durante un período de tiempo más largo: pueden crecer rápidamente pero maduran lentamente. No alcanzarán la edad adulta hasta que tengan entre 18 y 24 meses.
Siempre ten cuidado de buscar signos de cansancio o incluso agotamiento en los cachorros. Pueden comenzar a sentirse incómodos o doloridos con demasiado esfuerzo, lo que puede quitarle la diversión a su juego. Si vez que tu cachorro comienza a cansarse, deténganse hoy y hagan un poco menos mañana. Pronto se pondrán al día.
Las diferentes necesidades de un cachorro en cada etapa
Los cachorros de todas las razas cambian rápidamente a medida que crecen. Cuando estás criando a un cachorro semana a semana, puede ser útil estar al tanto de cómo cambian sus necesidades. Comprender las diferentes etapas de su desarrollo puede ayudarte a prepararte y sentirte seguro de que le estás dando a tu cachorro el mejor comienzo posible.
Los cambios en el desarrollo que experimentará tu cachorro desde el nacimiento pueden tener un impacto significativo en su necesidad de una nutrición y ejercicio adecuados. Durante la etapa de cachorro sucederán muchas cosas. Aparecerán los dientes permanentes de tu mascota, su pelaje adulto saldrá a la luz y su esqueleto y órganos crecerán.
A medida que ocurren todos estos cambios, es vital que tu cachorro obtenga toda la nutrición que necesita, y que tengas cuidado de no sobrealimentarlo, lo que podría causar un aumento de peso innecesario.
Un peso saludable comienza con hábitos saludables
Una de las mejores maneras de asegurarte de que tu cachorro se convierta en un perro feliz y saludable es inculcar hábitos de alimentación y ejercicio adecuados desde el principio. Independientemente de la raza, la edad y los niveles de actividad de tu cachorro, puedes ayudarlo a mantener una forma saludable de varias maneras simples.
Cuando se trata de alimentar a tu cachorro, ten cuidado de proporcionar alimento para cachorros en el tamaño de porción correcto a medida que tu cachorro alcanza cada etapa de desarrollo diferente. Di no a cualquier comportamiento de mendicidad en tu cachorro para mantener su ingesta de alimentos bajo control. Finalmente, incluir golosinas en la porción diaria de alimentos de tu cachorro ayudará a mantener un peso y una forma saludables a medida que crecen. Recuerda, las golosinas solo deben representar hasta el 10 % de las porciones diarias de tu cachorro.
Verifica regularmente con tu veterinario te ayudará a satisfacer las necesidades de tu cachorro en cada hito del desarrollo a medida que crece.
Habla con tu veterinario para obtener ayuda en cada etapa de crecimiento.
A medida que tu cachorro se desarrolla y se convierte en un perro adulto, es importante asegurarse de estar al tanto de sus necesidades cambiantes en cada etapa de desarrollo. Hablar con tu veterinario y hacerle cualquier pregunta que tengas te ayudará a sentirte seguro de que estás satisfaciendo las necesidades de tu cachorro a medida que crece.
El asesoramiento y el apoyo veterinarios son especialmente importantes cuando se trata de realizar cambios en la dieta de tu cachorro, o si sospechas que algo puede estar afectando la salud de tu cachorro.
Tu veterinario puede ayudarte a establecer hábitos dietéticos y de ejercicio adecuados y saludables para tu cachorro desde el principio.
Solicitar la opinión de un profesional te tranquilizará desde el principio y te ayudará a ayudar a tu cachorro a convertirse en un perro feliz y saludable.
Las porciones saludables son más pequeñas de lo que crees
Muchos responsables de mascotas piensan que su perro necesita mas comida de lo que realmente necesita. Esto significa que muchos perros son sobrealimentados lo cuál causa que tu perro gane peso y tenga otro tipo de problemas.
Un peso saludable no solo se mide en una báscula
Pesar a tu perro no es la única forma de saber si tiene sobrepeso. Puedes averiguar si tu perro esta en un peso saludable preguntándole a tu veterinario como utilizar el Puntaje de Condición Corporal.