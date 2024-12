Royal Canin Sensible kuivtoit

Korras seedimine

Mõnedel kassidel on tundlik seedimine, mis võib nende väljaheited muuta pehmeks. Sensible toit sisaldab eksklusiivset toitainete kombinatsiooni, mis aitab nende seedimise korras hoida (L.I.P.*) ja prebiootikume (s.h FOS) tasakaalustatud seedetrakti mikrofloora tagamiseks. *L.I.P.: valgud, mis on valitud tänu nende väga heale seeduvusele.