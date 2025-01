Royal Canin Urinary S/O Moderate Calorie Cat kuivtoit

Täisväärtuslik toit täiskasvanud kassidele, mille koostis aitab lahustada struviitkive ja läbi oma uriini hapestavate omadusete ja madala magneesiumitaseme aitab ennetada nende taasteket. Madala kalorsuse tõttu sobib see eriti kassidele, kellel on ideaalkaalu säilitamisega probleeme (kastreeritud/steriliseeritud / ülekaalulised / väheaktiivsed).

Tegemist on veterinaartootega. Küsige oma veterinaararstilt, kas see on teie lemmikloomale sobiv toode.