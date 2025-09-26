Ya sea que optes por un gatito o un gato rescatado, por un pedigrí en particular o por un gato de raza mixta, ser dueño de un gato es una gran responsabilidad. Eso se aplica independientemente de las características de raza de tu nueva mascota. Pero dar la bienvenida a un gato de pelo largo en tu hogar conlleva algunas responsabilidades adicionales de aseo que deberías saber antes de dar el paso.

Vamos a ver algunas características de los gatos de pelo largo que pueden ayudarte a a comprenderlos mejor y a conocer sus necesidades.