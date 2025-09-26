Seis cosas que debes saber sobre los gatos de pelo largo y sus cuidados
Ya sea que optes por un gatito o un gato rescatado, por un pedigrí en particular o por un gato de raza mixta, ser dueño de un gato es una gran responsabilidad. Eso se aplica independientemente de las características de raza de tu nueva mascota. Pero dar la bienvenida a un gato de pelo largo en tu hogar conlleva algunas responsabilidades adicionales de aseo que deberías saber antes de dar el paso.
Vamos a ver algunas características de los gatos de pelo largo que pueden ayudarte a a comprenderlos mejor y a conocer sus necesidades.
1- Gatos de pelo largo: una variedad de razas
Dentro de la categoría más amplia de razas de gatos de pelo largo, encontrarás mucha variedad:Las razas Siberiano y Neva Masquerade evolucionaron con impresionantes pelajes resistentes a la intemperie para resistir los elementos de los fríos bosques de Rusia y el norte de Europa. Los gatos balineses tienen sus orígenes en gatitos ocasionales de pelo largo nacidos de gatos siameses, y con el tiempo fueron reconocidos como una raza por derecho propio.
Todas estas razas de gatos y otras más tienen algo en común: un pelaje espeso y de pelo largo que es precioso, pero que requiere cierto mantenimiento.
2- Mantener frescos a los gatos
Muchas razas de gatos de pelo largo se desarrollaron con el tiempo para soportar el frío extremo. Pero el impresionante pelaje, que se adaptó perfectamente a los helados bosques siberianos, puede hacer que tu gato sienta el calor en climas más templados.
El pelaje grueso de los gatos de pelo largo hace que corran un mayor riesgo de calentarse demasiado cuando la temperatura sube.
Pero hay algunas precauciones sencillas que puedes tomar para reducir el riesgo de que tu gato sufra temperaturas más altas. Como dueño, es importante saber cómo mantener frescos a los gatos de pelo largo en verano:
Aunque muchas razas mudan el pelo en verano, recortar el pelo de los gatos de pelo largo puede ayudar a mantenerlos aún más frescos (también puedes confiar esta tarea a un peluquero profesional).
Asegúrate de que tu gato siempre tenga acceso a suficiente agua fresca y limpia, idealmente en varios cuencos diferentes de la casa.
Incluso si a tu gato le gusta estar al sol, siempre debe tener la opción de entrar o encontrar un lugar con sombra para refrescarse.
Los signos del golpe de calor en los gatos incluyen jadeos, ansiedad, encías secas, inestabilidad y vómitos. Comunícate con tu veterinario de inmediato si notas estos síntomas.
La buena noticia es que, con su pelo grueso, es poco probable que tu gato de pelo largo se enfríe demasiado en invierno, a menos que las temperaturas sean realmente extremas.
3- Prepárate para la muda
Si estás pensando en tener un gato de pelo largo, tienes que tener en cuenta que tu nueva mascota perderá pelo. En algunos casos bastante. Mientras que algunos gatos mudan su pelaje según la estación, las mascotas de interior pueden perder pelo durante todo el año.
¿Los gatos de pelo largo mudan su pelaje más que los de pelo corto? No, eso es un mito, y los gatos de pelo largo pueden incluso mudar su pelaje menos que los de pelo corto. Pero como los pelos son largos, los montoncitos de pelusa que inevitablemente se distribuirán por tu casa son bastante visibles.
4- Gatos de pelo largo: una guía de aseo
Acicalar a tu gato de pelo largo es una parte importante de su cuidado. En realidad, no se trata de mantenerlos limpios ni de limitar la cantidad de pelo que se queda por tu hogar (aunque estos son beneficios secundarios): el cuidado es vital para la salud y el bienestar de tu gato.
Por supuesto, no depende solo de ti: los gatos son famosos por acicalarse solos. Los gatitos aprenden el arte del aseo desde el principio de sus madres. De hecho, los estudios sugieren que los gatos dedican aproximadamente el 4 % de su tiempo total (o el 8 % de su tiempo sin dormir/descansar) a acicalarse. Sus lenguas ásperas, cubiertas de pequeñas protuberancias llamadas papilas, actúan como un peine para el pelaje, eliminando el pelo muerto, la piel y la suciedad.
Pero el cepillado regular por parte de su humano complementará sus esfuerzos y aportará tres beneficios principales:
1.
Ayudar a eliminar la suciedad, los parásitos y las células muertas de la piel reduce el riesgo de irritaciones e infecciones de la piel.
2.
Evitar que el pelo del gato se enrede reduce la posibilidad de problemas en forma de dolorosos enredos, nudos y mechones de pelo enmarañados, todos los cuales pueden tirar de su piel cuando se mueve. En casos extremos de enredos, tu gato de pelo largo puede que necesite un corte de pelo profesional para eliminar las bolas de pelo. Es mejor no dejar que llegue a esa etapa.
3.
Eliminar el exceso de pelo muerto reduce la probabilidad de que se formen bolas de pelo, que pueden resultar peligrosas si obstruyen el intestino del gato y representan un riesgo especial para las razas de gatos de pelo largo.
Lo que debes saber: datos clave sobre el acicalamiento
Debes empezar a acostumbrar a tu gato al aseo desde el principio, pero recuerda que el cepillado se vuelve aún más importante para los gatos a medida que envejecen. Los gatos mayores tienden a cuidar su pelaje con menos eficacia que los felinos más jóvenes, por lo que necesitan un poco más de ayuda.
La frecuencia con la que acicalas a tu gato de pelo largo y el tipo de cepillo que utilices dependerán de su raza, tamaño y temperamento y de lo esponjoso y largo que sea su pelaje.
Si tu gato está nervioso o parece no gustarle que lo cepillen, intenta comenzar con una caricia, aumentando gradualmente hasta una sesión de cepillado corta y aumentando el tiempo a medida que se acostumbre más a la sensación.
Es posible que tengas que recortar el pelaje alrededor del trasero de tu gato de pelo largo para ayudarlo a mantenerse limpio cuando usa su caja de arena y evitar irritaciones de la piel en esa área sensible.
Para los gatos que viven al aire libre, comprobar periódicamente que su pelaje esté libre de residuos como semillas de pasto o insectos reduce el riesgo de irritación o infecciones.
Si tienes alguna duda, consulta a tu veterinario. Quizás decidas que los servicios de un peluquero profesional serán beneficiosos para tu gato de pelo largo. Asegúrate de investigar y elegir el más adecuado para tu gato, ya sea en un salón de belleza tranquilo y sin perros o en las visitas de un peluquero a casa.
5- Pelaje sano, gato sano
Evidentemente, no es tan sencillo como eso, pero mantener su pelaje y su piel en buen estado es importante para el bienestar general de los gatos. Junto con un aseo cuidadoso, la dieta desempeña un papel clave para conseguirlo.
Tu gato de pelo largo necesita una dieta sana llena de nutrientes esenciales y el equilibrio adecuado de energía y proteínas para cada etapa de su vida. Hacerlo bien les ayudará a mantenerse en buen estado de salud en general, así como a garantizar que su piel y pelaje permanezcan en óptimas condiciones.
- La ingesta de proteínas es importante para la renovación del pelo y la piel.
- Los ácidos grasos esenciales como el omega-3 y el omega-6 ayudan a mantener la piel de los gatos en buen estado y su pelaje brillante.
- En algunos casos, un alimento especialmente formulado diseñado para reducir la formación de bolas de pelo también es una buena idea para los gatos de pelo largo. No dudes en hablar con tu veterinario para que te aconseje.
6- Gatos de pelo largo y sus humanos
El mito de que los gatos de pelo largo provocan reacciones más graves en personas alérgicas es solo eso: un mito. En cualquier caso, no es el pelo de un gato lo que causa alergias, sino la proteína Fel d 1 que se encuentra en la piel y la saliva del gato. Por supuesto, esa proteína se extiende por la casa del gato cuando se acicala.
El cepillado regular de tu gato reducirá la cantidad de pelo suelto (cubierto de saliva) en tu hogar. Sorprendentemente, el siberiano de pelo largo parece ser una de las razas de gatos que provoca menos respuestas alérgicas que otras, quizás porque tiene niveles más bajos de la proteína, pero eso aún se está investigando.
Decidir tener un gato es un gran paso y acoger a tu nueva mascota en casa es un momento emocionante. Obtener más información sobre los cuidados especiales que necesita un gato de pelo largo es una forma de garantizar que la transición se desarrolle sin problemas.
Con consejos de aseo y salud bajo la manga, podrás asegurarte de que tu gato de pelo largo se adapta perfectamente a su nuevo hogar y de que tú asumes tu nueva función de dueño de gato.
