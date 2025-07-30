Seis cosas que debes saber sobre los gatos de pelo corto y sus cuidados
Siempre hay pros y contras que considerar antes de llevar un gato a tu hogar. Para ti, quizás un gato de pelo largo necesite más tiempo de aseo del que tú puedes darle. Si es así, hay muchas razas de gatos de pelo corto entre las que elegir y recibir en tu casa.
Pero no esperes que tu compañero felino de pelo corto se ocupe él solo de sus necesidades de aseo. Como propietario responsable de una mascota, debes contribuir a mantener el pelaje de tu gato sano y brillante.
Vamos a analizar algunas características de los gatos de pelo corto que pueden ayudarte a entenderlos mejor y sus necesidades.
1. Todas las formas y tamaños
Te alegrará saber que hay una amplia gama de razas de gatos de pelo corto con las que compartir tu vida. Desde los más mimosos hasta los más juguetones, aquí tienes cuatro razas de gatos muy conocidas con necesidades de aseo menos exigentes.
Abisinio
El cariñoso abisinio requiere poco acicalamiento. Un cepillado semanal mantendrá su pelaje limpio y brillante. Esto significa que ambos podéis disfrutar de más tiempo de juego, ya que se trata de una raza de gato vivaz a la que le gusta estar cerca de la acción en todo momento.
Bengala
Su pelaje corto está estampado, lo que le da al Bengala una apariencia ligeramente salvaje. Esto es muy apropiado para su temperamento juguetón. El Bengala también es muy sociable y capaz de llevarse bien con otras mascotas y miembros de la familia. Como habrás adivinado, ese pelaje resplandeciente requiere muy poco cuidado: un cepillado semanal y listo. También mudan muy poco.
Burmés
El pelaje corto y liso de un gato burmés es difícil de resistir. A este gato confiado le gusta jugar y alcanzar nuevas alturas, todo ello mientras permanece cerca de sus humanos. Con un aspecto singular y una personalidad afectuosa, los burmeses se han convertido en una raza de gatos popular. ¿La guinda del pastel? Requieren un aseo mínimo. Un cepillado por semana, con un cepillo suave para mantener el brillo fuerte, es todo lo que necesitas.
Siamés
El gato siamés es reconocible al instante por su pelaje corto y brillante, y sus orejas grandes y puntiagudas. En cuanto al cepillado, requieren una sesión de peinado semanal para eliminar cualquier pelo muerto. Tampoco mudan mucho.
2. Pasa al acicalamiento
Desde la infancia hasta la vejez, tu gato necesitará tu ayuda a la hora de acicalarse. Cuanto antes les hagas adquirir el hábito, de forma positiva, más cómodos se sentirán con todo el proceso. También es importante que te asegures de que tienes las herramientas adecuadas y que se adaptan correctamente a tu gato.
Por mínimas que sean sus necesidades de acicalamiento, mantener limpio el pelo de tu gato es importante para su bienestar general. No cabe duda de que cuidan su apariencia, pero tú también servirás de gran ayuda. Puede que incluso te recompensen con un poco de ronroneo.
Acicalar a tu gato de pelo corto puede tener otros beneficios positivos, además de mantener su aspecto:
● Ofrece un tiempo individualizado
● Puede ayudar a estimular la circulación de tu gato
● Puede ayudar a mejorar el tono muscular
● Alisa su pelaje para un mejor acolchado
El cuidado también implica algo más que cepillar el pelaje de tu gato. Como propietario, deberías revisarles y limpiarles las orejas, cepillarles los dientes con regularidad (lo ideal a diario si te lo permiten) y cortarles las uñas cuando sea necesario.
Aunque el ritual de acicalamiento no debe ser más que un placer, es importante estar atento a cualquier signo de incomodidad en tu gato. Algunos efectos pueden incluir:
● Movimiento excesivo de la cola
● Un cambio en la posición de sus orejas
● Intentar alejarse de ti
Respeta sus deseos y pon fin a la sesión de aseo personal. Siempre puedes volver a intentarlo la próxima vez.
3. Gatos de pelo corto y alergias humanas
En lo que respecta a las alergias a los gatos, contrariamente a la creencia popular, ningún gato es 100 % hipoalergénico.
Esto se debe a que el alérgeno no proviene directamente del pelo de gato. Proviene de la saliva y la caspa de los gatos, a través de una proteína alergénica llamada Fel d 1. Todos los gatos producen este producto y, cuando se acicalan, se transfiere a su pelaje y caspa. A su vez, esto llega a la casa y puede provocar reacciones alérgicas.
Eso no quiere decir que no puedas vivir con un gato de pelo corto, aunque tengas alergia. Cepillarles el pelaje con regularidad, idealmente al aire libre, ayudará a mantener su pelo y su caspa al mínimo. Sacar un poco más de la aspiradora también ayudará a mantener tu casa lo más libre de pelo posible.
4. Mantenlos en un peso saludable
5. Mantener el frío a raya
Algunos signos frecuentes de que tu gato tiene frío son:
- Los escalofríos. Al igual que los humanos, los gatos también temblarán si su entorno no es lo suficientemente cálido
- Reducción de la capacidad mental. Si tu gato parece menos alerta de lo habitual, esto podría ser una señal de que necesita entrar en calor
- Partes del cuerpo frías. Si las patas, las puntas de las orejas o la cola de tu gato se sienten más frías de lo habitual, esto no es normal
- Debilidad
6. Para todo tipo de clima, para todas las estaciones: mantenlos calentitos
Si tu gato pasa más tiempo dentro de casa para mantenerse caliente, haz que merezca la pena. Una cama con calefacción es una opción, pero también pueden acurrucarse contigo en la cama. Los gatos de pelo corto y sin pelo, como el Sphynx, pueden necesitar incluso una capa extra de ropa suave, cómoda y apta para felinos.
Dicho esto, procura evitar que tu gato aumente de peso durante los meses más fríos. Si están acostumbrados a salir más durante el resto del año, la inactividad podría contribuir al aumento de peso. Asegúrate de que se mantienen activos durante el tiempo de juego.
Deja entrar la luz del sol
Si aún así quieren vigilar el exterior, puedes colocar su árbol para gatos junto a una ventana sin corrientes de aire. Incluso cuando hace frío afuera, tu felino aún puede disfrutar del sol.
En los meses más cálidos, la historia es diferente. A tu gato de pelo corto no le detendrá el exceso de pelo, pero quizás quieras invertir en un poco de protector solar para gatos para evitar las quemaduras solares.
