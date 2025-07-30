Siempre hay pros y contras que considerar antes de llevar un gato a tu hogar. Para ti, quizás un gato de pelo largo necesite más tiempo de aseo del que tú puedes darle. Si es así, hay muchas razas de gatos de pelo corto entre las que elegir y recibir en tu casa.

Pero no esperes que tu compañero felino de pelo corto se ocupe él solo de sus necesidades de aseo. Como propietario responsable de una mascota, debes contribuir a mantener el pelaje de tu gato sano y brillante.

Vamos a analizar algunas características de los gatos de pelo corto que pueden ayudarte a entenderlos mejor y sus necesidades.