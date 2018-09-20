Desde pulgas y garrapatas hasta deficiencias en la dieta, hay muchas razones por las cuales un gato puede morderse, sentir picores y rascarse. Conoce estas enfermedades comunes de la piel y cómo se tratan.

La piel de los gatos es un órgano de grandes dimensiones que necesita el aporte de micro y macronutrientes para mantenerse saludable. Cuando algo interfiere en la absorción de dichos nutrientes, la piel y el pelaje se ven afectados. Por suerte, existen tratamientos para todas las enfermedades cutáneas habituales, ya sean problemas internos o externos.

Infestación parasitaria en gatos

Los parásitos que se adhieren a la piel de los gatos pueden provocarles irritación y molestias, lo que a veces da lugar a pérdidas de pelo y a otros problemas visibles.

Las pulgas son un problema enormemente común entre los gatos. Estos pequeños parásitos habitan en su piel y hacen que el gato se rasque y se lama para combatir el picor. Al rascarse y lamerse, los gatos ingieren cantidades importantes de su propio pelo, que pueden acabar formando bolas en el estómago. Los gatos también pueden desarrollar dermatitis si se vuelven alérgicos a las picaduras de las pulgas, lo cual suele ocurrir como resultado de la sobreexposición a estas.

Las garrapatas se adhieren al cuello y a las orejas de los gatos cuando salen al exterior y les provocan inflamación. Algunos tipos de garrapatas se encuentran en las plantas en determinadas épocas del año y también pueden infestar a las personas y a otros mamíferos.

Si observas que tu gato no deja de rascarse y tiene mucha cera negra en las orejas, es posible que tenga ácaros. Estos viven en el canal auditivo y provocan un dolor que puede resultar muy molesto.

La tiña puede causar problemas cutáneos a los gatos, aunque estos no siempre sienten irritación ni se rascan. Este hongo microscópico ataca la raíz del pelo, lo que provoca oscurecimiento de la piel y caída del pelaje.

Todas las infecciones parasitarias pueden tratarse con una combinación de soluciones orales, en espray, de aplicación directa y ambientales, que prescribirá el veterinario. En el caso de las pulgas, es importante no usar en gatos productos diseñados para perros, ya que pueden tener consecuencias fatales.