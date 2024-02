DETALLES DEL PRODUCTO

ROYAL CANIN® Labrador Retriever Adult in Gravy es un alimento húmedo específico para la raza, especialmente para el Labrador como el tuyo. ROYAL CANIN® Labrador Retriever Adult in Gravy proporciona un contenido adaptado de grasas y calorías para ayudar a mantener el peso corporal óptimo de tu Labrador Retriever. Con un contenido enriquecido de ácidos grasos Omega-3 EPA y DHA, ROYAL CANIN® Labrador Retriever Adult in Gravy ayuda a mantener la salud de los huesos y las articulaciones. La suave textura, la rica salsa y el atractivo aroma de este alimento son muy agradables para satisfacer el apetito y las preferencias de tu perro. Para satisfacer las preferencias de cada perro, ROYAL CANIN® Labrador Adult también está disponible en forma de alimento seco con crujientes croquetas, hechas a medida para adaptarse al tamaño y la forma de la mandíbula del Labrador. Si su perro disfruta de una alimentación mixta, con alimento húmedo y seco, consulta las guías de alimentación del envase para asegurarse de que le proporcionas la cantidad exacta de cada una.

