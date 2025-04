PREMIOS COMPATIBLES CON LOS ALIMENTOS URINARY S/O

Desarrollados por expertos en nutrición canina, ROYAL CANIN® URINARY S/O Treats son adecuados solo para perros adultos. Estos premios suaves y apetecibles no solo contribuyen al plan de alimentación urinaria de tu perro sin comprometer los resultados, sino que reflejan una decisión cuidadosamente tomada que ayuda a mantener a su bienestar. ROYAL CANIN® URINARY S/O Treats tienen un contenido optimizado de minerales, por lo que son una opción adecuada para los perros que toman un alimento específico para ayudar a mantener la salud urinaria. Asegúrate de seguir las pautas de alimentación del envase y no le ofrezcas a tu perro más premios de la cantidad diaria recomendada. ROYAL CANIN® URINARY S/O Treats son compatibles con los siguientes alimentos URINARY de nuestra gama ROYAL CANIN® VETERINARY, que solo se deben ofrecer a tu mascota bajo recomendación veterinaria: ROYAL CANIN® URINARY S/O ROYAL CANIN® URINARY S/O SMALL DOG ROYAL CANIN® URINARY S/O MODERATE CALORIE ROYAL CANIN® URINARY S/O AGEING 7+