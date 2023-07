TUOTETIEDOT

Persialaisilla on virallisesti kaikista kissaroduista pisin ja tihein turkki. Sen vuoksi ROYAL CANIN® Persian Adult Loaf -märkäruoka sisältää erityisen ja ainutlaatuisen yhdistelmän ravintoaineita, jotka tukevat ihon toimintaa suojaavana esteenä ja pitävät pitkän turkin kiiltävänä. ROYAL CANIN Persian Adult Loaf -ruoka on hienojakoista ja rakenteeltaan räätälöityä ihanteellista maittavuutta varten. Tarkasti räätälöityjen vitamiini- ja kivennäisainemäärien lisäksi ruoan hyvin sulavat proteiinit ja erityinen kuituseos auttavat ylläpitämään ruoansulatuselimistön terveyttä. Persialainen on keskikokoinen kissa, mutta se voi näyttää suuremmalta runsaan turkkinsa ja aluskarvansa vuoksi. Persian Adult Loaf -ruokavalion antamisen ohella on suositeltavaa harjata ja selvittää persialaiskissan turkki joka päivä. Jokaisella kissalla on omat yksilölliset makumieltymyksensä, joten ROYAL CANIN® Persian Adult on saatavana myös kuivaruokana, jonka rapeat ja herkulliset nappulat maistuvat varmasti.

