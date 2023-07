TUOTETIEDOT

Joidenkin kissojen ruoansulatuskanava voi olla herkkä tietyn tyyppisille ruoille. Jos tämä pätee sinun kissaasi, vatsan rauhoittaminen voi edellyttää ruokavalion muuttamista. Monet ravintoaineet voivat rauhoittaa kissan ruoansulatuselimistöä. ROYAL CANIN® Sensible -kuivaruoka sopii täysikasvuisille, 1–7-vuotiaille kissoille. Se on suunniteltu erityisesti aikuisille kissoille, jotka ovat herkkiä tietyille ruoka-aineille. Ruoka sisältää ainutlaatuisen yhdistelmän ravintoaineita, jotka vahvistavat ja tukevat ruoansulatusta. Erittäin maistuvassa Sensible -ruoassa on kolmen muotoisia nappuloita ja huolellisesti valikoidut makuvaihtoehdot, jotka stimuloivat ruokahalua ja helpottavat ruoansulatusta. Lisäksi ruoka on suunniteltu ylläpitämään aikuisen kissan virtsateiden terveyttä. Kun kissasi ruoansulatuselimistö alkaa voida paremmin, voit jatkaa ROYAL CANIN® Sensible -ruoan antamista, koska se on suunniteltu sekä edistämään että ylläpitämään kissasi ruoansulatusta.

